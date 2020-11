Wyprzedaż polskich gier na GOG.com. Do wyboru m.in. Wiedźmin 3, Dying Light i Shadow Warrior 2

Na przestrzeni ostatnich lat możemy mówić o naprawdę mocnych markach w świecie gier wideo, za które odpowiedzialni są Polacy. Oczywiście nie zaczynają się one i nie kończą na Wiedźminie – udanych tytułów na naszym poletku jest zdecydowanie więcej. I ich znamienitą część można właśnie kupić na wyprzedaży GOG.com.

Wyprzedaż Made in Poland ma miejsce na platformie GOG.com – czyli nic straconego, w końcu to jedna z najlepszych platform dla graczy i wolna od DRM. Promocje obowiązują do 23 listopada 2020 roku, do godz. 18:00.

Natomiast do 18 listopada, do godz. 15:00, można odebrać grę BUTCHER zupełnie za darmo. BUTCHER to dynamiczna i ultrabrutalna strzelanka 2D w duchu DOOM-a czy Quake’a, dlatego nie brakuje tam piły łańcuchowej.

Zostań zawodowym zabójcą potworów i rozpocznij przygodę epickich rozmiarów! Po wydaniu Wiedźmin 3: Dziki Gon stał się natychmiastową klasyką, zdobywając ponad 250 nagród gry roku.

Wiedźmina nie trzeba nikomu przedstawiać, to zdecydowanie najsłynniejsza polska marka na świecie. Edycję Gry Roku, czyli podstawową wersję gry wraz ze wszystkimi dodatkami, kupimy za 44,99 złotych.

Dying Light to pierwszoosobowa, survivalowa gra akcji osadzona w ogromnym, otwartym świecie. Przemierzaj ulice zdewastowanego przez tajemniczą epidemię miasta, zbieraj zasoby i twórz broń, która pomoże ci pokonać hordy złaknionych ludzkiego mięsa wrogów.

Zdecydowanie jedna z najlepszych gier zombie, przy której nie brakuje zwiedzania otwartego świata, a nawet mieszkań, do których możemy dostać się korzystając z umiejętności parkour. Edycję wraz z najważniejszym rozszerzeniem i paroma innym dodatkami kupicie na GOG.com już za 64,09 złotych.

Shadow Warrior 2 to niesamowita ewolucja pierwszoosobowej strzelanki Flying Wild Hog, przedstawiająca dalsze perypetie byłego korporacyjnego szoguna Lo Wanga.

W przyszłym roku premierę będzie mieć Shadow Warrior 3. Być może warto jest zatem sprawdzić, skąd wziął się fenomen serii, która spotkała się z bardzo pozytywnymi opiniami. Druga część zbliżyła się nieco do Borderlands, a jej edycję Deluxe kupicie w promocyjnej cenie za 50,39 złotych.

Wyprzedaż Made in Poland na GOG.com – pozostałe tytuły

Wyprzedaż obejmuje oczywiście dużo więcej tytułów, a wyżej wymienione są jedynie wybranymi. Innych ciekawych gier także nie brakuje:

God’s Trigger – 49,99 zł 19,99 złotych,

19,99 złotych, Beat Cop – 49,99 zł 9,99 złotych,

9,99 złotych, Frostpunk – 109,99 zł 37,39 złotych,

37,39 złotych, This War of Mine: Complete Edition – 89,59 zł 26,89 złotych,

26,89 złotych, Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści – 99,99 zł 39,99 złotych,

39,99 złotych, Sniper: Ghost Warrior 3 Gold Edition – 89,99 zł 22,49 złotych,

22,49 złotych, Ruiner – 85,39 zł 21,29 złotych,

21,29 złotych, Weedcraft Inc – 71,99 zł 28,77 złotych,

28,77 złotych, House Flipper – 71,99 zł 57,59 złotych,

57,59 złotych, Layers of Fear 2 – 107,99 zł 36,69 złotych,

36,69 złotych, ELDERBORN – 53,99 zł 32,39 złotych,

32,39 złotych, SUPERHOT – 29,99 zł 11,99 złotych,

11,99 złotych, Call of Juarez – 28,99 zł 7,29 złotych,

7,29 złotych, The Vanishing of Ethan Carter – 63,99 zł 15,99 złotych.

Wyprzedaż Made in Poland na GOG.com jest dostępna na dedykowanej stronie internetowej.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Te wiadomości mogą Cię zainteresować: