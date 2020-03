Wymień żappsy na pieniądze dla szpitali – każdy może przyłączyć się do akcji #razemWiecej

Do akcji wsparcia walki z koronawirusem SARS-CoV-2 przyłączyło się już naprawdę sporo różnych przedsiębiorstw i chętnych do pomocy wciąż przybywa. Sieć sklepów Żabka przygotowała świetną akcję, dzięki której również i my będziemy mogli przyczynić się do zniwelowania skutków epidemii.

Pomoc, która kosztuje tylko kilka kliknięć

Aby wesprzeć polskie szpitale w walce z chorobą COVID-19 musimy jedynie pobrać aplikację Żappka i za pomocą specjalnych punktów zdobywanych za zakupy w sklepach z tej sieci wykupić interesującą nas opcję wsparcia. Żabka dodatkowo podwoi wybraną przez nas kwotę i przekaże ją lokalnym szpitalom zakaźnym.

Warto wspomnieć, że aby pomóc nie musicie wydawać ani grosza. Za samo założenie konta w aplikacji otrzymujemy 150 żappsów, które są równowartością 1,5 złotówki, czyli na konto szpitali zakaźnych wpłyną okrągłe 3 złote. To nic nas nie kosztuje, a taka pozornie niewielka pomoc może się okazać przeważająca w walce z groźnym wirusem.

Na czas akcji przygotowano pięć różnych pod względem kosztu w punktach opcji wsparcia:

50 żappsów (1 zł dla szpitali),

100 żappsów (2 zł dla szpitali),

400 żappsów (10 zł dla szpitali),

1000 żappsów (24 zł dla szpitali),

4000 żappsów (100 zł dla szpitali).

Każdy kupon możemy wykorzystać wielokrotnie i nie są one w żaden sposób limitowane. Moim zdaniem warto wesprzeć tę inicjatywę tym bardziej, że taka pomoc nie kosztuje absolutnie nic, poza kilkoma minutami naszego czasu.

Żabka pomoże szpitalom nie tylko poprzez własną aplikację

Poza przygotowaniem akcji #razemWiecej sieć sklepów z zielonym płazem w logo wspomogła walkę z koronawirusem w bardziej bezpośredni sposób. Przekazano kwotę łącznie ponad 4,5 miliona złotych dla instytucji najbardziej zaangażowanych w zwalczanie skutków i redukowaniu szkód wyrządzonych przez epidemię. Poza tym właściciele sieci ufundowali około 5000 testów w kierunku SARS-CoV-2, które zostaną wykonane w warszawskim laboratorium.

Odbiorcami pomocy od Żabki są również sami pracownicy szpitali, którzy są bezpłatnie zaopatrywani w świeże jedzenie i napoje. W tym przypadku wspierającymi są franczyzobiorcy sieci Żabka, którzy zdecydowali się pomóc potrzebującemu personelowi medycznemu.

Akcja #razemWiecej trwa do 30 kwietnia 2020 roku. Aplikacja Żappka dostępna jest na telefony z systemami Android i iOS.

Źródło: Żabka

