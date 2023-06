Mały kroczek naprzód w komunikacji między komputerem z Windowsem a smartfonem z Androidem

Bezproblemowa wymiana plików między smartfonem działającym na Androidzie, a komputerem z Windowsem to nie taka prosta sprawa. Zwłaszcza, gdy mamy do przesłania nie tylko zdjęcia, ale też pliki.

Bezprzewodowa komunikacja Androida z Windowsem

W tym momencie, gdybyśmy chcieli bez podłączania kabli przesłać pliki z komputera działającego na Windowsie do telefonu z Androidem, istnieje spora szansa, że napotkalibyśmy przeszkody. Wbudowane narzędzia, które do tego służą są ograniczone, a czasem po prostu niewygodne.

Dla przykładu, aplikacja Łącze z telefonem, dostępna w Windows 11, umożliwia pisanie wiadomości, uruchamianie aplikacji ze smartfona czy przerzucanie zdjęć ze sprzętu z Androidem. Nie da się jednak za jego pomocą szybko przesłać wszystkich typów plików. Nie mówię już o tym, że komunikacja z komputerem jest mocno jednostronna – nie wszystkie urządzenia obsłużą wrzucanie fotek z PC na telefon.

Niektóre powyższe problemy rozwiązują aplikacje innych deweloperów (na przykład świetne narzędzie dla swoich laptopów i smartfonów ma Huawei), albo… klasyczne podłączenie urządzenia do komputera, za pomocą kabla. Tylko gdzie w tym wygoda?

Aplikacja Łącze z telefonem (źródło: Samsung)

Dostęp do plików Windowsa z poziomu smartfona

Microsoft zaczyna testować nowy sposób dzielenia się wybranymi plikami systemu Windows ze smartfonem. Odpowiednia aktualizacja Windows Subsystem for Android dostępna jest już dla chętnych osób biorących udział w programie niejawnych testów Windows 11.

Wygląda to tak, że system Windows 11 po połączeniu ze smartfonem tworzy specjalny folder na smartfonie, do którego będą mogły trafiać pliki kopiowane przez użytkownika urządzenia z Androidem. Będzie on połączony ze znanymi folderami z Windowsa: Obrazy, Muzyka i Wideo. Pliki, które tam wrzucimy, będą mogły być modyfikowane za pomocą telefonu – oczywiście o ile zezwolimy na to z poziomu komputera.

Rzecz jasna nie będzie to pełny zdalny dostęp do komputera – nie dostaniemy się do folderów systemowych, ani nawet do folderów dokumentów czy innych lokalizacji na dysku. Windows zablokuje też próbę udostępniania plików niektórych typów, np. *.EXE, by zminimalizować ryzyko wyrządzenia szkód.

Ponieważ powyższe udogodnienie wdrożono we wszystkich możliwych kanałach Windows Insider, można zakładać, że ulepszone udostępnianie plików między smartfonem z Androidem, a komputerem z systemem Windows 11 trafi do najbliższej większej aktualizacji.

Nie powiem, żebym specjalnie na to czekał, ale z chęcią przetestuję tę funkcję. Oczywiście, jak już wrócę do prawilnego Androida z iOS. Tak mi dopomóż Cook.