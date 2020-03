World War Z wraz z dwoma innymi grami za darmo w Epic Games Store!

W ciągu ostatnich dni rozdano już tyle gier za darmo, że powoli gubię się w tym wszystkim. Praktycznie codziennie jakiś sklep lub wydawca postanawia obdarować graczy kolejnymi darmowymi grami i patrząc na obecną na świecie sytuacje, to możemy tylko temu przyklaskiwać — kolejny darmowy tytuł to dobry powód, by zostać w domu.

Pora na rozdawane już cyklicznie, darmowe gry od Epic Games Store — tym razem wybór padł na aż trzy produkcje. Głównym daniem na dzisiaj jest World War Z, czyli bazująca na filmowej licencji trzecioosobowa gra kooperacyjna, w której walczymy z… zombie. Wiem, nie brzmi to jakoś szczególnie oryginalnie, ale przyznać trzeba studiu Saber Interactive, że dostarczyli oni całkiem niezłą grę, która świetnie może się sprawdzić podczas domowej kwarantanny.

To, co wyróżnia tę grę na tle innych podobnych jej tytułów, to bardzo wysokiej jakości oprawa audiowizualna, a także liczne hordy zombie, których nie powstydziłoby się nawet konsolowe Days Gone. Czy warto zagrać? Moim zdaniem jak najbardziej tak, najlepiej z trójką dobrych znajomych.

Minimalne wymagania World War Z prezentują się następująco:

Procesor: Core i3-3220 lub AMD A10-5700

Pamięć RAM: 8 GB

System operacyjny: Windows 7 lub nowszy

Karta graficzna: GF650Ti, Intel 630 lub Radeon HD 5870

Wolne miejsce na dysku: 35 GB

World War Z oferuje polskie napisy i jest dostępny tylko na sprzęt z systemem Windows.

World War Z możecie pobrać ze strony Epic Games Store lub bezpośrednio z aplikacji sklepu.

Pozostałe dwie gry, które możecie obecnie pobrać za darmo to Figment i Tormentor X Punisher – dużo mniejsze i prostsze produkcje od World War Z. Nie oznacza to jednak, że nie warto się nimi zainteresować, tym bardziej w tej cenie ;)

Gry możecie bezpłatnie przypisać sobie do konta do 2 kwietnia 2020 roku, wtedy to też zostaną udostępnione kolejne darmowe gry — Gone Home i Hob.

A jaka jest Wasza ostatnia darmowa gra, w którą zagraliście dzięki Epic Games Store?

Źródło: Epic Games Store

