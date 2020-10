World of Tanks Blitz nawiązuje współpracę z legendarną kapelą Korn

W World of Tanks Blitz pojawił się nowy tryb gry o nazwie Burning Games. Wprowadza do niego najnowszy teledysk grupy Korn, z którą Wargaming nawiązał współpracę.

Korn gra dla World of Tanks Blitz

Współpraca z kapelą Korn, którą podjęli twórcy World of Tanks Blitz, zaowocowała stworzeniem teledysku do utworu „Finally Free” z najnowszej płyty kapeli. Opowiada on historię Kapitana (którego gra polski aktor Wojciech Wachuda), który chce dotrzeć na koncert kapeli w ramach odbywającego się wydarzenia „Burning Games”. Na jego drodze stają jednak jeźdźcy pustkowi.

Nowy tryb gry w WOTB łączy walkę z innymi graczami oraz możliwość zdobycia cennych nagród. Zorganizowano go z okazji nadchodzącego Halloween. W tym systemie każdy czołg, niczym wampir na słońcu, będzie tracił sukcesywnie wytrzymałość, a każdy celny strzał w przeciwnika przywróci odrobinę życia. Tryb Burning Games jest dostępny dla każdego czołgu poziomu V i wyżej, a wydarzenie trwać będzie od 16 do 24 października.

Burning Games w World of Tanks Blitz już trwa

Inne atrakcje z okazji Halloween w World of Tanks Blitz

Oprócz otwarcia trybu Burning Games, gracze WOTB powinni przygotować się także na inne wydarzenia w grze. Na przykład od 16 do 24 października gracze wykonując zadania będą zdobywać grafiki zespołu Korn oraz ukryte przedmioty.

Ponadto zaplanowano także The Way of the Raider, 60-dniowe wydarzenie, w którym czołgiści zgarną kredyty, wolne doświadczenie, dni konta premium, kamuflaże i dwa nowe postapokalipytyczne czołgi – Spike i Annihilator (spostrzegawczy mogą je zobaczyć we wspomnianym teledysku).

Spike

Annihilator

Za ukończenie wydarzenia można zdobyć specjalny, animowany kamuflaż. Powraca też tryb Mad Games, w którym czołgi dostają unikatowe zdolności.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

The Way of the Raider dostępny będzie od 16 do 31 października, a Mad Games od 24 do 31 października.

Jak podaje Wargaming, World of Tanks Blitz może pochwalić się w Polsce liczbą 3 300 000 pobrań, zaś na całym świecie – 137 000 000.