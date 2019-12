Wypiek bułek w wirtualnej rzeczywistości. To nie Overcooked VR, to szkolenia w Biedronce

Gry są chyba pierwszym zastosowaniem zestawów wirtualnej rzeczywistości, jakie przychodzą człowiekowi do głowy, jednak równie dobrze można ich użyć do szkolenia pracowników. Tak będzie robić Jeronimo Martins Polska w siedmiu miastach w Polsce.

Oglądałem już filmy, na których pracownicy rozmaitych firm korzystają z gogli HoloLens do tworzenia różnych rzeczy w wirtualnej rzeczywistości. Z takiej możliwości korzystają pracownicy Forda, niektórzy chirurdzy czy żołnierze. W Polsce podobną możliwość będą mieli pracownicy Biedronki. Choć nie skorzystają ze sprzętu Microsoftu, będą mieli okazję popracować na urządzeniach innego producenta. Ze zdjęcia tytułowego można wywnioskować, że chodzi o system Oculus Quest (przynajmniej na niego bym stawiał).

Po co pracownikom Biedronki gogle VR? Katarzyna Kozyra, starszy menedżer ds. szkoleń w sieci Biedronka, tłumaczy:

„Rozpoczęliśmy testy VR, bo jest to wygodne narzędzie, uczące w realistyczny sposób umiejętności, które są trudne lub kosztowne w nauce tradycyjnej. W tym momencie rozwiązanie wdrażamy przy jednym z najbardziej wymagających procesów w sklepie – wypieku pieczywa. Zaletą gogli VR jest to, że umożliwiają wielokrotne ćwiczenia, ale i popełnianie błędów w bezpiecznym środowisku. Są też atrakcyjnym elementem wdrażania do pracy nowych osób.”