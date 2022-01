Microsoft łata braki w spójności wizualnej Windows 11. Oto nowy menedżer zadań

Microsoft nieco się pospieszył z premierą systemu Windows 11. Widać to po niektórych elementach interfejsu – zwłaszcza tych składników i aplikacji, którą są rzadziej używane. Na szczęście idziemy powoli do przodu. Nowy wygląd zyska menedżer zadań.

Ctrl + alt + del

Po wciśnięciu tej kombinacji klawiszy w systemie Windows 11 zobaczymy menu, z którego można wybrać menedżer zadań. Niestety, to jeden z elementów, który nie doczekał się żadnych większych zmian od czasów Windows Vista. Wkrótce zyska on jednak bardziej nowoczesny sznyt.

Windows 11 – menedżer zadań (fot. Windows Central)

Microsoft pracuje nad przeprojektowaną wersją menedżera zadań, który będzie pasował wizualnie do reszty schludnie prezentującego się Windowsa 11. Wiemy o tym, ponieważ nowa wersja tego systemu w postaci kompilacji 22538 pojawiła się już jako opcja do pobrania dla uczestników niejawnego programu testów Insider. Wśród przygotowanych zmian, można znaleźć także wzmiankę o nowym menedżerze zadań.

Podobnie jak inne nowe aplikacje systemu Windows 11, zyska on przeprojektowany interfejs. Zamiast paska z zakładkami umieszczonymi w górnej części okna, teraz odpowiednie skróty znajdą się w kolumnie po lewej stronie. Informacje przekazywane są w odświeżonej formie, choć niektóre elementy starego menedżera zadań nadal są widoczne. Ewidentnie nie zakończono jeszcze prac nad tym odświeżeniem.

Powoli do przodu

Inną zmianą, jakiej powinniśmy spodziewać się w nadchodzących stabilnych wydaniach Windows 11 jest odświeżony wygląd zakładki „Konta” w Ustawieniach systemu.

Wkrótce będziemy mogli z poziomu systemu zarządzać swoim kontem Microsoft oraz subskrypcją Microsoft 365. Do tej pory nie było to możliwe – by dokonać jakichkolwiek zmian, należało zalogować się na swoje konto za pomocą przeglądarki.

Dobrze, że Microsoft powoli dokonuje modyfikacji nawet głębiej zaszytych funkcji. Dzięki temu przyjemniej korzysta się z Windowsa 11.