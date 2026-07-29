Winamp szykuje wielki powrót. Pomoc przyszła z nieoczekiwanej strony

Winamp jest legendą, do której dziś wciąż wiele osób wzdycha, przypominając sobie beztroskie czasy słuchania muzyki z najrozmaitszych źródeł w wyjątkowo wygodny i nierzadko efektowny sposób. Są plany, by ten kultowy odtwarzacz przywrócić do życia. Ba, prace trwają, a premiera planowana jest na pierwszą połowę 2027 roku. Właśnie ogłoszono, że w realizacji tego projektu pomaga Deezer.

Winamp powróci w 2027 roku. Przyczyni się do tego Deezer

Cel jest taki, by zachować ducha kultowego programu, ale z pełną mocą wprowadzić go też w erę streamingu. Dzięki temu nowy Winamp ma być wszechstronnym odtwarzaczem muzycznym, który pozwoli użytkownikowi zapanować nad całą jego biblioteką.

Z poziomu tego samego okna użytkownik będzie mógł słuchać utworów zapisanych lokalnie, ale też piosenek z chmury, podcastów, internetowych stacji radiowych oraz muzyki ze streamingu. Właśnie w tym ostatnim pomoże Deezer, którego serwis stanie się podstawą dla usługi subskrypcyjnej sygnowanej logo Winampa.

Nowa generacja legendarnego programu pozwoli więc słuchać muzyki, niezależnie od tego, gdzie znajduje się jej źródło. Równocześnie zaoferować ma jeszcze funkcje społecznościowe i innowacyjne sposoby odkrywania nowych artystów, jak również – od zawsze charakterystyczne dla Winampa – szerokie opcje personalizacji i konfiguracji interfejsu.

Tak wygląda Winamp w wersji 5.9 z 2022 roku | screen: Bartosz Kaja | Tabletowo.pl

Szczegóły pozostają nieznane, ale wszystko to brzmi intrygująco

Szczegóły na temat abonamentowej usługi streamingowej Winampa pozostają nieznane. Twórcy zapowiadają jedynie, że zapewni ona fundamentalnie inne wrażenia niż dzisiejsze platformy streamingowe, na nowo interpretując zarówno wrażenia słuchowe, jak i model subskrypcji. Brzmi to intrygująco, ale i tajemniczo.

Przypomnę tylko, że w 2022 roku udostępniony został Winamp w nowej wersji, oznaczonej numerem 5.9. Nie zawierał zbyt wielu zmian, a przynajmniej nie, jeśli chodzi o te, które byłby w stanie zauważyć przeciętny użytkownik. Zadbano jednak chociażby o pełną kompatybilność z systemem Windows 11, co może się też przydać teraz, przy projektowaniu zupełnie nowego odtwarzacza, o którym traktuje ten news.

Premiera – jak już wspomniałem – odbędzie się na przestrzeni najbliższego roku.