Widać progres. Nadciąga nowy Honor z klapką

Jeszcze w sierpniu prezentacji doczeka się składany smartfon Honor Magic V Flip 2. Nie wyprze się swojego poprzednika, choć trudno też byłoby nie zauważyć postępu (o ile nieoficjalna specyfikacja pokryje się z tą oficjalną).

Premiera Honor Magic V Flip 2 zbliża się wielkimi krokami

Chiński producent oficjalnie zapowiedział, że smartfon Honor Magic V Flip 2 zostanie zaprezentowany 21 sierpnia 2025 roku. Zdradził też, jak będzie wyglądać następca modelu Magic V Flip z 2024 roku i że będzie dostępny w czterech wariantach kolorystycznych: niebieskim (z błyszczącą powłoką), fioletowym, białym i szaro-srebrnym.

Specyfikacja nie została ujawniona, ale od czego są leaksterzy. Jeden z tych, którzy rzadko zawodzą – Digital Chat Station – wypuścił do sieci praktycznie komplet informacji na temat technicznej konfiguracji tego urządzenia. Jaki więc będzie ten składany smartfon typu flip?

Jaki będzie Honor Magic V Flip 2?

Z tych nieoficjalnych informacji wynika, że główny wyświetlacz zaoferuje nieco wyższą rozdzielczość. Wciąż będzie to panel LTPO OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Ekran na zewnątrz natomiast nie zostanie zmieniony – to nadal 4-calowy panel LTPO OLED o rozdzielczości 1200×1092 piksele i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Honor Magic V Flip 2 (fot. Honor)

Lekkiego postępu można oczekiwać też w kontekście wydajności, choć najprawdopodobniej Honor Magic V Flip 2 nie zostanie wyposażony w topowy chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Zamiast tego producent zainstalować ma w środku Snapdragona 8 Gen 3. To i tak jednak krok naprzód, bo poprzednik miał Snapdragona 8+ Gen 1.

Progres widać także w zestawie aparatów. System tworzyć będą: główny sensor 200 Mpix (f/1.9) oraz ultraszerokokątny moduł 50 Mpix (f/2.0). Kamerka z przodu natomiast cechować ma się rozdzielczością 50 Mpix. Wisienką na torcie będzie akumulator o pojemności 5500 mAh (vs 4800 mAh u poprzednika). W dodatku zaoferuje szybsze ładowanie (z mocą 80 W) i obsłuży bezprzewodowe uzupełnianie energii.

Digital Chat Station podaje, że ze względu na te zmiany smartfon Honor Magic V Flip 2 będzie od swojego poprzednika cięższy i grubszy po złożeniu. Cóż, na razie nie ma co tego komentować – podsumujmy…

(Nieoficjalna) specyfikacja Honor Magic V Flip 2 vs Magic V Flip – porównanie

Honor Magic V Flip 2 Honor Magic V Flip Główny wyświetlacz 6,82 cala,

LTPO OLED,

2686×1232 piksele,

120 Hz 6,8 cala,

LTPO OLED,

2520×1080 pikseli,

120 Hz Zewnętrzny wyświetlacz 4 cale,

LTPO OLED,

1200×1092 piksele,

120 Hz 4 cale,

LTPO OLED,

1200×1092 piksele,

120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm; 3,3 GHz) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm; 3 GHz) Pamięć 12/16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki 12/16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki Aparaty 200 Mpix (f/1.9),

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;

przód: 50 Mpix 50 Mpix (f/1.9),

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 50 Mpix Akumulator 5500 mAh,

ładowanie do 80 W

(bezprzewodowo: do 50 W) 4800 mAh,

ładowanie do 66 W

(brak ładowania bezprzew.) Wymiary 167,1×75,6×6,9 mm

(po złożeniu: 15,5 mm) 167,3×75,6×7,2 mm

(po złożeniu: 14,9 mm) Waga 204 g 193 g

Już niebawem przekonamy się, czy oficjalna specyfikacja będzie się prezentować właśnie tak. Wygląda jednak na to, że Samsung Galaxy Z Flip 7 i Motorola Razr 60 Ultra mogą zyskać godnego rywala.