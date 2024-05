WhatsApp zyskuje funkcję, która pomoże w organizacji wydarzeń

WhatsApp to komunikator, który ma w naszym kraju sporą grupę oddanych użytkowników. Dzięki zapowiedzianej funkcji użytkownicy będą mogli dużo łatwiej zaplanować spotkania bezpośrednio w aplikacji. Jak to działa?

Jeśli na co dzień nie porozumiewacie się ze znajomymi za pomocą komunikatora WhatsApp, to mogliście nie spotkać się z pojęciem „Społeczności”. Meta wprowadziła to rozwiązanie w listopadzie 2022 roku. Funkcja umożliwia użytkownikom łączenie czatów grupowych w jedną strukturę. Można to wykorzystać m.in. w firmie, gdzie wiele działów może zostać połączonych właśnie w społeczność.

Ich członkowie mają możliwość otrzymywania aktualizacji przesyłanych przez całą społeczność, ale mogą też tworzyć mniejsze grupy dyskusyjne. Wprowadzone wówczas rozwiązania dały nowe możliwości administratorom. Teraz WhatsApp zapowiedział coś, co znacząco ułatwi organizowanie wydarzeń i spotkań.

Meta poinformowała, że aby jeszcze bardziej zbliżyć społeczności, wdraża nową funkcję umożliwiającą organizację wydarzeń bezpośrednio na WhatsAppie. W komunikacie możemy przeczytać, że planowanie spotkań stało się łatwiejsze, niezależnie od tego, czy chodzi o wirtualne zebranie, czy o to „na żywo”.

Każdy z użytkowników może utworzyć wydarzenie, na które inni mogą odpowiedzieć, dzięki czemu cała grupa wie, kto weźmie w nim udział. Uczestnicy mają także możliwość znaleźć informacje o wydarzeniu na stronie grupy, a osoby, które potwierdziły swoje uczestnictwo, otrzymają powiadomienie, gdy będzie zbliżać się termin wydarzenia. Funkcja wydarzeń zostanie wprowadzona najpierw w grupach należących do Społeczności, a w ciągu najbliższych miesięcy zostanie rozszerzona na wszystkie grupy.

Firma poinformowała, że równolegle wprowadza możliwość odpowiedzi w Listach Ogłoszeniowych, dzięki czemu administratorzy mogą otrzymywać informacje zwrotne od członków grup. Odpowiedzi są grupowane i minimalizowane, co umożliwia przeglądanie ich w kontekście, a powiadomienia są wyciszone dla wszystkich uczestników. Podobnie jak w przypadku powyżej opisanej nowości, również i to rozwiązanie ma zostać wprowadzone w przeciągu kilku najbliższych miesięcy i trafi do użytkowników WhatsApp na całym świecie.