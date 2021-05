Nowe dyski WD_Black – coś dla pecetowców i coś dla konsolowców

Prezentacja Flash Perspective obfitowała w informacje na temat obecnej sytuacji firmy Western Digital oraz planów na jej bliższą i dalszą przyszłość. Wśród nich znalazło się miejsce dla rozwiązań dedykowanych graczom, dostępnych w sklepach pod szyldem WD_Black.

Gdzie innowacje, tam pamięć flash

Wydarzenie, które dla przedstawicieli mediów z całego świata zorganizowała firma Western Digital, miało za zadanie podkreślić, jak istotną rolę w naszym codziennym życiu pełnią pamięci flash. Ciężko się z tym nie zgodzić, ponieważ znajdziemy je w praktycznie wszystkich urządzeniach elektronicznych, z których korzystamy. Czy to laptop, smartfon, tablet, aparat fotograficzny, kamera, czy odtwarzacz muzyki – wszędzie tam znajduje się pamięć, na której zapisujemy gromadzone dane.

Pamięci flash znajdują się też w miejscach, które dla użytkowników domowych pozostają niezauważone. Potężne centra danych pozwalające na przeniesienie wielu usług do chmury, na czele z grami, muzyką, filmami i dokumentami również korzystają z szybkich pamięci.

fot. Western Digital

Jak podkreślił przedstawiciel Western Digital, to jeszcze nie koniec, ponieważ w ostatnich latach wykorzystanie pamięci flash dynamicznie rośnie w zupełnie innych dziedzinach. Znajdują zastosowanie w samochodach autonomicznych, urządzeniach IoT czy… służą do kopania kryptowalut.

fot. Western Digital

Otwartość na nowe technologie i zrównoważony rozwój pamięci SSD oraz HDD sprawiły, że Western Digital to obecnie największy producent pamięci na świecie.

fot. Western Digital

Western Digital nie zapomina o graczach

Wśród tych wszystkich zastosowań, w dalszym ciągu sporo miejsca zajmują gry komputerowe. Te, z uwagi na zastosowanie grafik w wysokiej rozdzielczości, możliwości gry w otwartym świecie i całe spektrum innych zawiłości technicznych, potrafią zajmować nawet kilkaset gigabajtów, co jeszcze kilkanaście lat temu było nie do pomyślenia.

W praktyce oznacza to, dla takich producentów jak Western Digital, konieczność zapewnienia graczom pamięci, które będą zarówno na tyle pojemne, by pomieścić przynajmniej kilka najnowszych tytułów naraz, ale też na tyle szybkie, aby do minimum ograniczyć czasy ładowania i uczynić rozrywkę jak najprzyjemniejszą. Nie dziwi zatem wcale, że również w Western Digital postanowiono zakasać rękawy i obdarować graczy możliwością zakupu dysków dostosowanych do każdej z wiodących platform.

W bardzo ogólnej wiadomości, tak intencje wprowadzenia nowych dysków do oferty przedstawia przedstawiciel Western Digital. My zaś skupimy się na kluczowych aspektach nowych produktów:

Nasza marka WD_BLACK oferuje graczom oczywiste korzyści – to szybkie i niezawodne rozwiązania storage, które sprawiają, że granie staje się lepsze i łatwiejsze. Wprowadzając prezentowane dziś nowości sprawiamy, że w rodzinie WD_BLACK każdy gracz znajdzie coś dla siebie, niezależnie od tego, czy dopiero zaczyna swoją przygodę z grami, czy ma już ogromne doświadczenie. Wszyscy oni będą mogli lepiej i pełniej eksplorować świat najnowszych i najbardziej innowacyjnych gier. Rob Soderbery, executive vice president oraz główny menedżer działu Flash Business w Western Digital

PC: WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD

Pierwszy z zaprezentowanych dysków to WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD, dedykowany graczom korzystającym z platformy PC. To dysk typu DRAM-less, wykorzystujący interfejs PCIe Gen4. Osiąga prędkości transferu nawet do 3600 MB/s, a dzięki znacznie ograniczonemu zużyciu energii świetnie nada się do umieszczenia w laptopach.

fot. Western Digital

Jego solidnym atutem jest również niewygórowana cena. 298,99 złotych za wariant o pojemności 250 GB to, biorąc pod uwagę imponującą szybkość transferu danych, rozsądna wycena.

W sprzedaży będą dostępne również wersje o pojemności 500 GB i 1 TB. Nowe dyski pojawią się w ofercie partnerów handlowych Western Digital już latem. Najbardziej zainteresowani zakupem mogą zamawiać je w przedsprzedaży już teraz, na stronie producenta.

PlayStation 5: WD_BLACK D30 Game Drive SSD

Jak wspomniałem wcześniej, firma Western Digital pamiętała o graczach z wszystkich wiodących platform, dlatego w ofercie nie zabrakło również propozycji dla tych, którzy zdecydowali się na nabycie konsoli Sony PlayStation 5. Propozycja o nazwie WD_BLACK D30 Game Drive SSD oferuje prędkość odczytu danych nawet 900 MB/s, a dostępne warianty pojemności to 500 GB, 1 TB i 2 TB.

fot. Western Digital

Zgodnie z przekazaną informacją, ten dysk, który w najwyższym wariancie pojemnościowym pozwala na zapis do 50 gier, dostępny jest już teraz u partnerów handlowych Western Digital. Kupicie go również na stronie internetowej producenta, a sugerowana cena detaliczna podstawowego modelu to 749,99 złotych.

Xbox Series S|X: WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox

Od wersji dedykowanej konsoli PlayStation 5, WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox różni się w trzech aspektach. Poza certyfikatem kompatybilności z konsolami Microsoftu, WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox koresponduje z nimi w kwestii wzornictwa. Dodatkowo nabywca dysku otrzymuje kod uprawniający do skorzystania z abonamentu Xbox Game Pass przez jeden miesiąc.

Wersja dla konsoli Xbox pojawi się w sprzedaży w czerwcu (na stronie producenta trwa przedsprzedaż) w wariantach 500 GB, 1 TB i 2 TB. Cena podstawowego modelu to 769,99 złotych.

fot. Western Digital

Kupując wersję dedykowaną tym konsolom, należy jednak wziąć pod uwagę ich ograniczoną funkcjonalność dla dysków zewnętrznych. Bezpośrednio z nich można uruchamiać wyłącznie gry przeznaczone dla poprzedniej generacji. Gra dedykowana dla Xbox Series S|X do uruchomienia wymaga wcześniejszego przetransferowania na dysk konsoli.

Co sądzicie o nowych propozycjach Western Digital? W mojej opinii zadowoleni mogą być zwłaszcza gracze PC, gdyż otrzymali dysk o bardzo dobrych parametrach w rozsądnych cenach. Konsolowcy, cóż, muszą sięgnąć do kieszeni nieco głębiej.