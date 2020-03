Elon Musk: w fabryce Tesli będą produkowane respiratory

Dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, ogłosił, że jedna z fabryk zostanie dostosowana do produkcji respiratorów. Firma chce w ten sposób pomóc podczas walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Sytuacja w Stanach Zjednoczonych wygląda naprawdę źle. Według najnowszych danych, na terenie USA potwierdzono ponad 80 tys. przypadków zarażenia wirusem. Liczba pacjentów cały czas rośnie w szybkim tempie, a szpitale zaczynają skarżyć się na brak odpowiedniego sprzętu. Najgorzej wypadają stany Nowy Jork, New Jersey i Kalifornia. Za dobrą wiadomość należy uznać fakt, że wybrane firmy zamierzają pomóc podczas epidemii.

SARS-CoV-2 atakuje płuca chorego, co może doprowadzić do zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Wówczas respiratory stają się niezbędnym sprzętem, który pomaga w oddychaniu. Niestety, przy dużej liczbie zakażonych, respiratorów może po prostu nie wystarczyć. W związku z tym, firmy do niedawna specjalizujące się w innych dziedzinach, przykładowo producenci samochodów, wprowadzają zmiany w fabrykach, aby móc tworzyć urządzenia medyczne.

Elon Musk za pośrednictwem Twittera poinformował, że gigafabryka Tesli w Buffalo w stanie Nowy Jork zostanie dostosowana do produkcji respiratorów. Ma to zostać zrealizowane tak szybko, jak tylko możliwe.

Giga New York will reopen for ventilator production as soon as humanly possible. We will do anything in our power to help the citizens of New York.

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2020