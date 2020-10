Google One w najwyższym pakiecie zaoferuje obsługę VPN na Androida

Google One działa w Polsce od początku ubiegłego roku, oferując zestaw usług, w tym dodatkowe miejsce na Dysku Google, w zamian za miesięczną opłatę. Wkrótce w skład najwyższego płatnego pakietu wejdzie obsługa sieci VPN.

VPN na Androida w Google One

Obecnie, jeśli chcemy dokupić miejsce na Dysku Google, link „Kup pakiet miejsca” przenosi nas automatycznie na stronę wyboru wersji Google One. Od prawie dwóch lat Google ma ujednoliconą ofertę dla osób potrzebujących dostępu do większej ilości miejsca w chmurze na pliki czy zdjęcia. Google One sprawdza się w tej roli całkiem nieźle. Teraz firma postanowiła dorzucić coś „ekstra” dla posiadaczy najwyższego planu 2 TB – własny VPN.

VPN, czyli wirtualne sieci prywatne to jeden z najpopularniejszych sposobów na ochronę swojej aktywności w sieci. Kiedyś korzystanie z VPN-ów było jak czarna magia, a teraz ich obsługę potrafią proponować nawet przeglądarki internetowe.

Google wyszło więc z ciekawą propozycją, jeśli chodzi o VPN podpięty pod Google One. Zaoferuje on bezpieczeństwo przesyłania plików i zdjęć między smartfonem z Androidem a chmurą, ale też podczas przeglądania internetu. Włączenie usługi jest bardzo proste, a jej działanie – praktycznie bezobsługowe. Szyfrowanie połączeń sieciowych czy ukrywanie swojego IP za pomocą Google to z pewnością dobra rzecz dla osób, które i tak już płacą za usługi giganta z Mountain View.

Jednak nie dla wszystkich

Możliwość włączenia darmowego VPN-u została udostępniona wyłącznie dla tych, którzy opłacają najwyższy pakiet Google One i korzystają ze smartfona z Androidem. Jak na razie usługa ruszyła w Stanach Zjednoczonych, ale firma zapowiada, że odpowiednia opcja pojawi się także w innych krajach.

VPN na Androida wymieniane jest jako produkt wchodzący w skład planu Google One 2 TB

Strona Google One o VPN została całkowicie przetłumaczona na język polski, więc przewidujemy, że w naszym kraju opcja uzyskania dodatkowej ochrony w postaci VPN także zostanie wkrótce uruchomiona.

Na tej samej stronie znajduje się zapowiedź, że obsługa VPN na systemach iOS, Windows i Mac jest w fazie przygotowań.