Teraz obiektywy Zeiss znajdują się nie tylko w Nokiach. Oto Vivo X60 Pro+

Najnowsza propozycja vivo zbiera z przeróżnych modeli smartfonów to, co najlepsze, i stara się upakować do jednej, całkiem niebrzydkiej obudowy. W ten sposób otrzymaliśmy vivo X60 Pro+.

Matka Nokia, ojciec Samsung, wujek Sony

W Chinach odbyła się prezentacja nowego smartfona marki vivo, czyli flagowego X60 Pro+. Już małą tradycją jest, że firma ta korzysta z dobrodziejstw rozwiązań, na których udało się zarobić już innym producentom telefonów, a nawet zbudować na nich swoją legendę – wszak wielu zna obiektywy Zeiss ze smartonów Nokii (obecne teraz także w Sony), a ekrany OLED z topowych urządzeń Galaxy.

Logo Zeiss pojawiało się już przy modułach aparatów poprzednich modeli vivo, na przykład vivo X60, które poznaliśmy niespełna miesiąc temu. W najnowszym flagowcu Chińczyków znajdziemy obiektyw Zeiss z wielowarstwową powłoką kompozytową, która pomoże swobodnie docierać światłu (f/1.57) do matrycy Samsung GN1 o rozdzielczości 50 Mpix. Drugi istotny obiektyw Zeiss 114° z nanokrystaliczną powłoką strukturalną, połączono z matrycą Sony IMX598 o rozdzielczości 48 Mpix. Aparat ten jest stabilizowany optycznie dzięki czteroosiowej mikrogłowicy.

To jeszcze nie wszystko, bo zestaw aparatów głównych uzupełnia 32-megapikselowa matryca z obiektywem portretowym o ekwiwalencie 50 mm (f/2.08) oraz 8-megapikselowy aparat z obiektywem peryskopowym z 5-krotnym zoomem optycznym, optyczną stabilizacją obrazu, przysłoną f/3.4 oraz możliwością nagrywania wideo w 4K HDR10+ lub 8K bez HDR.

Aparat przedni dysponuje matrycą 32 Mpix i przysłoną f/2.45.

Flagowiec pełną gębą

Spoglądając na front vivo X60 Pro+ można by ulec złudzeniu, że oto mamy do czynienia z jakimś Samsungiem. Wszystko przez centralnie umiejscowiony otwór w górnej części wyświetlacza. Cóż, ładny ekran AMOLED Full HD+ o przekątnej 6,65 cala rzeczywiście pochodzi z koreańskich fabryk. Charakteryzuje się pracą z częstotliwością odświeżania 120 Hz i 240 Hz w wypadku próbkowania dotyku. Obsługuje też HDR 10+.

O topową wydajność dba procesor Qualcomm Snapdragon 888 z wbudowanym modemem 5G oraz 8 GB RAM w podstawowej konfiguracji. Bazowa pamięć wewnętrzna to 128 GB. Przewidziano także sprzedaż opcji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej.

Oprócz typowego zestawu modułów łączności, obejmujących Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, NFC, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, slot na drugą kartę SIM i USB typu C, obudowa skrywa głośniki Hi-Fi i czytnik linii papilarnych w ekranie. Całość zasila bateria o pojemności 4200 mAh z szybkim ładowaniem 55 W. Niestety, ładowanie bezprzewodowe nie jest możliwe.

Ceny zaczynają się od 4998 juanów (~2890 złotych) za wersję 8 GB/128 GB oraz 5998 juanów (~3460 złotych) za lepiej wyposażoną opcję 12 GB/256 GB. Jak na razie, smartfon będzie sprzedawany w Chinach, ale liczymy na to, że trafi on także do Europy.