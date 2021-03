Mega oferta w Virgin Mobile – nolimit + 30 GB internetu za jedyne 15 złotych! I znowu 100 GB za friko!

Po przejęciu przez Play, Virgin Mobile zaczyna naprawdę ostro walczyć o klienta. Marka w krótkim czasie przygotowała szereg atrakcyjnych promocji zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów. Od teraz mogą oni wykupić pakiet z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami oraz paczką 30 GB internetu za jedyne 15 złotych!

Play formalnie stał się właścicielem Virgin Mobile na początku sierpnia 2020 roku, jednak dość długo nie podejmował żadnych działań, mających na celu wypromować przejętą markę i napędzić jej klientów. Operator zaczął to robić dopiero pod koniec roku, gdy ogłosił promocję, w ramach której można otrzymać za darmo pakiet 100 GB internetu, ważny do końca marca 2021 roku.

Promocja Virgin Mobile – nolimit + 30 GB internetu za jedyne 15 złotych!

Operator zdecydował się obniżyć cenę pakietu #GIGAMAKS, w skład którego wchodzą nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich oraz paczka 30 GB internetu z regularnych 30 złotych do zaledwie 15 złotych.

Oferta jest jednak ograniczona czasowo, bo tylko do 90 dni. Oznacza to, że dotyczy ona pierwszej aktywacji pakietu #GIGAMAKS oraz dwóch jego odnowień. Co warto zapamiętać, w momencie aktywacji i odnowienia pakietu należy mieć na koncie co najmniej 30 złotych, mimo że kosztować będzie tylko połowę tej kwoty.

To jednak jeszcze nie wszystko, co przygotował operator – każdy nowy klient, który przeniesie numer do Virgin Mobile i wybierze ofertę na kartę lub aktywuje nowy starter, otrzyma w prezencie pakiet 100 GB internetu, ważny do końca maja 2021 roku.

Ofertę promuje załączony poniżej spot, w którym występuje Robert Makłowicz, będący ambasadorem Virgin Mobile.

Zmiany w ofercie abonamentowej w Virgin Mobile

Przy okazji operator poinformował, że do każdego abonamentu z umową na 24 miesiące, która zostanie zawarta od dziś, tj. 26 marca 2021 roku, doda bezpłatnie dodatkowe 10 GB internetu co miesiąc. Dzięki temu w ofercie za 29 złotych klient dostanie łącznie 30 GB, a w taryfie za 39 złotych aż 40 GB na każdy miesiąc. Zwiększenie pakietu internetu dotyczy również oferty grupowej.

Operator przypomina też, że cały czas trwa promocja, dzięki której nowi klienci nie płacą przez pierwsze trzy miesiące abonamentu. Z portfolio nie znika także oferta za 14 złotych z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami do wszystkich (za każdy wykorzystany gigabajt dopłaca się złotówkę do rachunku, maksymalnie 15 GB za 15 złotych).