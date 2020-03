Virgin Mobile obsługuje prawie 400 tysięcy kart SIM

Kiedy Virgin Mobile kilka lat temu wchodził na polski rynek, wzbudził niemałe poruszenie, ale prawdopodobnie zapisał się w pamięci dużej części osób szczególnie za sprawą darmowego pakietu #FREEMIUM (już niedostępnego w ofercie). Dziś kusi jednym z najatrakcyjniejszych abonamentów, ale jednocześnie musi się mierzyć z coraz śmielej poczynającą sobie konkurencją. Zagrania rywali nie pozostały bez wpływu na stan klienteli.

Virgin Mobile – liczba klientów

W publikowanych co kwartał przez Urząd Komunikacji Elektronicznej raportach na temat przenoszenia numerów Virgin Mobile nie wyróżniał się szczególnie pod względem pozyskiwania nowych numerów. Mimo to, operatorowi udało się przez cały 2019 rok pozyskać „na czysto” 926 numerów (różnica pomiędzy oddanymi i pozyskanymi), co można uznać za sukces, chociaż to dopiero dziewiąty najwyższy wynik w kategorii MVNO (mobile virtual network operator).

Virgin Mobile Polska nie publikuje dokładnych wyników finansowych, ale jak deklaruje prezes Grażyna Piotrowska-Oliwa, w 2019 roku firma w wymiarze poszczególnych miesięcy była rentowna (a to w końcu najważniejsze). To dość istotne, biorąc pod uwagę fakt, że w pierwszej połowie 2020 roku Play ma możliwość wykupienia udziałów tej spółki, jednak nie wiadomo, czy operator się na to zdecyduje (jeśli nie, VM rozważa wejście na giełdę papierów wartościowych).

Grażyna Piotrowska-Oliwa zdradziła natomiast, że na koniec grudnia 2019 roku Virgin Mobile Polska obsługiwał trochę ponad 396 tysięcy kart SIM. To niewątpliwie sporo, ale jednocześnie o 4,5% (niecałe 19 tysięcy) mniej niż na koniec 2018 roku, gdy było to 415 tysięcy. Przy okazji dowiedzieliśmy się też, że blisko 59 tysięcy numerów korzysta z oferty abonamentowej – w tym przypadku mamy do czynienia z wzrostem aż o 24,2 tys. Większość to nadal jednak pre-paidy (337,3 tys.), a to niezbyt atrakcyjna sytuacja dla potencjalnego nowego właściciela, ponieważ dla każdego operatora segment postpaid jest najważniejszy.

Jak jednak uważa Dominik Niszcz, analityk Raiffeisen Centrobanku, „Przejęcie Virgin Mobile Polska z punktu widzenia Playa ma biznesowy sens. Przejęcie Virgin przez inną spółkę zwiększyłoby ryzyko utraty przychodów, które Play uzyskuje za udostępnianie sieci”. Najbliższe tygodnie pokażą, czy Fioletowy się z tym zgodzi i skorzysta z możliwości wykupienia udziałów w Virgin Mobile.

Źródło: Rzeczpospolita via GSMOnline