Wkrótce w Polsce będzie można zablokować wymianę karty SIM. Po co?

Zagrożenie związane z cyberprzestępczością z roku na rok stacje się coraz większe. W niektórych sytuacjach dochodzi do kradzieży tożsamości, przez co przestępcy mogą np. wyrobić duplikat naszej karty SIM. Nowy pomysł rządu ma temu zapobiec. Jakie są jego szczegóły?

Ministerstwo chce ograniczyć skutki kradzieży tożsamości

Kradzież tożsamości to przestępstwo, polegające na uzyskaniu i wykorzystaniu danych osobowych innej osoby w celu osiągnięcia korzyści materialnych, czyli np. uzyskania dostępu do zasobów finansowych, zaciągnięcia kredytów, pożyczek lub innych usług na koszt ofiary.

Przestępcy wykorzystują różne metody, takie jak phishing, włamania do baz danych czy wyłudzanie informacji, aby pozyskać dane potrzebne do podszycia się pod tożsamość innej osoby. Kradzież tożsamości może prowadzić do poważnych konsekwencji, przede wszystkim finansowych. Często ofiary przez lata muszą spłacać dług zaciągnięty przez złodzieja.

Ministerstwo Cyfryzacji w swoim komunikacie poinformowało, że Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy, dzięki której wzrośnie bezpieczeństwo obywateli związane z ochroną przed kradzieżą tożsamości. Nowa ustawa ma niwelować negatywne skutki takiego przestępstwa.

W tym celu powstać ma specjalny rejestr, który będzie zawierać numery PESEL, na które nie będzie można zaciągnąć żadnych zobowiązań finansowych. Ministerstwo zauważa, że nowy pomysł może także przyczynić się do zmniejszenia liczby oszustw „na wnuczka” i „na policjanta”, ponieważ zaproponowane przepisy „obejmują także wypłaty gotówkowe w bankach i wprowadzają dodatkowy kanał zastrzeżenia – w placówkach pocztowych”.

Po co blokować duplikowanie SIM?

W praktyce, dzięki zastrzeżeniu numeru PESEL w specjalnym rejestrze, nikt nie będzie w stanie wyrobić za Ciebie duplikatu karty SIM. To bardzo ważne w przypadku, kiedy nasza tożsamość zostanie skradziona przez cyberprzestępców, ponieważ dzięki dostępowi do naszego numeru telefonu przestępcy bez większych problemów będą mogli przejść np. przez dwuetapową weryfikację dostępu do konta bankowego.

Warto podkreślić, że dzięki nowym przepisom możemy uchronić się przez wszelkiego rodzaju „chwilówkami” zaciągniętymi na nasz PESEL, ponieważ ustawa nałoży na wszystkie instytucje finansowe w naszym kraju obowiązek sprawdzania, czy numer nie znajduje się w specjalnym rejestrze – jeszcze przed udzieleniem pożyczki.