Zegarek TicWatch Pro 5. Wiemy już o nim niemalże wszystko

Mamy najnowsze informacje na temat smartwatcha, o którym mówi się już od dłuższego czasu. TicWatch Pro 5 niespodziewanie pojawił się w serwisie Amazon. Dzięki temu jego specyfikacja nie ma już przed nami tajemnic. Co oferuje nowy zegarek marki Mobvoi?

TicWatch Pro 5 każe na siebie długo czekać

Premiera nowego smartwatcha marki Mobvoi została zapowiedziana przez firmę już w lipcu zeszłego roku. O modelu TicWatch Pro 5 zrobiło się naprawdę głośno już w styczniu tego roku, kiedy polski informator Kuba Wojciechowski opublikował na Twitterze informacje na temat przyszłego zegarka.

Przypomnijmy, że według wcześniejszych doniesień, nowy smartwatch miał być wyposażony w układ Snapdragon W5+ i opierać się na systemie WearOS 3. Również design miał ulec sporej zmianie. Zamiast dwóch koronek miała pojawić się jedna. Miała to być redukcja względem TicWatch Pro 3 – modelu, który jest bezpośrednim poprzednikiem nowego smartwatcha.

Wówczas spodziewano się, że producent oficjalnie zaprezentuje swój nowy zegarek podczas targów MWC 2023, które odbywały się od 27 lutego do 2 marca. Jak dobrze wiemy, tak się jednak nie stało, a informacje o premierze smartwatcha nieco ucichły na pewien czas. Teraz jednak znów możemy o nim napisać, a to za sprawą pojawienia się TicWatch Pro 5 na kanadyjskim Amazonie.

TicWatch Pro 5 (źródło: Amazon via Reddit @thedumbengineer)

Amazon zdradza niemal wszystko

Fakt pojawienia się smartwatcha Mobvoi w platformie Amazon nie umknął uwadze internautów. W serwisie Reddit pojawił się wpis użytkownika thedumbengineer, który opublikował nie tylko odnośnik do strony z publikacją Amazonu, ale także grafiki przedstawiające specyfikację urządzenia.

Przejdźmy więc do tego, czego możemy się z nich dowiedzieć. Po pierwsze, potwierdziły się styczniowe doniesienia dotyczące TicWatch Pro 5. Jego motorem napędowym będzie procesor Snapdragon W5+, a działanie opiera się na systemie WearOS 3. Z najnowszych doniesień wiemy też, że procesor współpracować będzie z 2 GB RAM oraz 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

TicWatch Pro 5 (źródło: Amazon via Reddit @thedumbengineer)

Wiemy już także, że nowy Mobvoi zaoferuje wyświetlacz OLED o przekątnej 1,4 cala, z funkcją Always-On Display i rozdzielczości 466 x 466 pikseli, co przekłada się na 326 ppi. Ekran zostanie pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass, a sama konstrukcja urządzenia będzie mogła pochwalić się klasą wodoodporności 5 ATM oraz spełnieniem norm wytrzymałościowych MIL-STD-810H.

Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny będzie akumulator o pojemności 611 mAh, który wspiera technologie szybkiego ładowania, dzięki której w 30 minut użytkownicy będą w stanie naładować zegarek od 0 do 65%. Warto również zwrócić uwagę na obecność modułu NFC, co umożliwi korzystanie z płatności zbliżeniowych. Zegarek będzie wyposażony w pulsometr, możliwość monitorowania stresu i poziomu tlenu we krwi oraz funkcję śledzenia snu, a użytkownicy będą mieli możliwość wyboru jednego z ponad 100 trybów sportowych.

Tajemnicą nadal pozostaje jednak cena i data premiery TicWatch 5 Pro. Patrząc na to, że urządzenie z pełnym odpisem specyfikacji pojawiło się już na kanadyjskim Amazonie, możemy przeczuwać, że jego premiera jest już bliska.