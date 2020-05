Zabezpiecz PESEL w Orange. Tanio nie jest, ale można stracić znacznie więcej

Cały czas trwa promocja, dzięki której można bezpłatnie korzystać z Alertów BIK przez trzy miesiące. Zapewniają one częściową ochronę przed wyłudzeniami, lecz mimo wszystko nie całkowitą. Jeśli ktoś chciałby się w pełni zabezpieczyć, umożliwi mu to Orange w usłudze Zabezpiecz PESEL. Trzeba jednak za nią trochę zapłacić, ale i tak warto, bowiem można stracić znacznie więcej.

To zadziwiające i jednocześnie przerażające, że oszuści są w stanie przejąć czyjeś dane osobowe i wyłudzić na nie kredyt lub bardzo drogi sprzęt u operatora. Większość osób bagatelizuje tę kwestię, a nawet jeśli ktoś stara się odpowiednio dbać o bezpieczeństwo swoich wrażliwych danych, to nikt nigdy nie ma 100%, że nic mu nie grozi.

Na szczęście istnieją sposoby, aby zminimalizować ryzyko oszustwa. Pomagają w tym wspomniane już Alerty BIK, z których można korzystać przez trzy miesiące bez opłat (później 24 złotych na rok), a także nowa usługa w Orange o nazwie Zabezpiecz PESEL.

Zabezpiecz PESEL w Orange – jak to działa?

Usługa ta działa podobnie do Alertów BIK, ale obejmuje swoim zasięgiem znacznie więcej podmiotów, co zapewnia większe bezpieczeństwo. Orange podjęło bowiem współpracę z Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A., z bazy którego korzystają nie tylko banki, ale też różne firmy pożyczkowe (najczęściej nie zasięgają one informacji w Biurze Informacji Kredytowej) i inne instytucje.

Kiedy w bazie KRD BIG S.A. pojawi się zapytanie o PESEL konsumenta, od razu otrzyma on wiadomość SMS i e-mail z powiadomieniem o tym fakcie. Jeśli akurat nie będzie on (na przykład) pożyczał pieniędzy w jakiejś instytucji czy brał czegoś na raty, dostanie sygnał, że ktoś postronny próbuje to zrobić, podszywając się pod niego.

Klient natychmiast dowie się, gdzie w jaki sposób PESEL został wykorzystany i otrzyma instrukcję, jak powinien w tej sytuacji się zachować.

To jednak nie wszystko, co oferuje usługa Zabezpiecz PESEL w Orange. Umożliwia ona również sprawdzenie wiarygodności finansowej firm – z pewnością przyda się to klientom biznesowym, gdyż pomoże im uchronić się przed współpracą z niewypłacalnym kontrahentem, ale też osobom, które zaczynają pracę w nowym miejscu i chcą sprawdzić, czy przyszły pracodawca jest rzetelny finansowo.

Zabezpiecz PESEL pozwoli także sprawdzić, kto w ciągu ostatniego roku pytał o PESEL i jaką odpowiedź otrzymał. Klient zostanie również powiadomiony, jeśli zostanie dopisany do bazy KRD jako dłużnik. Może to też sam zrobić, jeżeli ma dokumenty potwierdzające czyjeś zadłużenie.

Zabezpiecz PESEL w Orange – cennik

Operator ustalił miesięczny koszt tej usługi na 9,99 zł, ale przez pierwszy można korzystać z niej za darmo. W porównaniu z Alertami BIK jest to dość spora kwota, ale jednocześnie Zabezpiecz PESEL zapewnia znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa – patrząc przez ten pryzmat oraz tego, ile potencjalnie można stracić, nie jest to wygórowana kwota.

Z usługi mogą skorzystać klienci, którzy podpiszą nową umowę na abonament komórkowy lub przedłuża obecną. Można też z niej zrezygnować w dowolnym momencie. Płatność za Zabezpiecz PESEL jest dopisywana do rachunku.

Źródło: Biuro Prasowe Orange Polska