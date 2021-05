No i to jest news! Już wkrótce Uncharted 4 trafi na PC!

Sony do niedawna znane było z ostrej polityki ekskluzywności swoich gier. To jednak powoli się zmienia. Po wydaniu Horizon Zero Dawn i Days Gone na PC, pora na przeniesienie kolejnego tytułu z PlayStation 4 na komputery. I to nie byle jakiego tytułu, bo Uncharted 4: Kres złodzieja to jedna z najlepszych gier zeszłej generacji!

Informacja dnia: Uncharted 4 trafi na PC!

Wszyscy na to czekali, choć mało pewnie kto w to wierzył. Wysoko oceniane Uncharted 4 z PS4 zadebiutuje po czasie również na komputerach osobistych! Nie jest to co prawda oficjalna zapowiedź PlayStation, ale firma omyłkowo sama przyznała się od powstawania tego portu — wszystko za sprawą slajdu, który pojawił się podczas prezentacji dla inwestorów Sony.

Na razie jednak brak jakichkolwiek więcej informacji, bo nie znamy ani wymagań sprzętowych, ani nawet przybliżonej daty premiery Uncharted 4 na PC. Ja jednak nie liczyłbym na zbyt szybką premierę — PlayStation poczeka raczej na nieco lepszy okres, by lepiej wstrzelić się w marketing np. nowej odsłony Uncharted, o której od jakiegoś czasu jest dosyć głośno w sieci.

Mam tylko nadzieję, że Sony zdecyduje się również na przeniesienie na komputery Uncharted: The Nathan Drake Collection, które zawiera w sobie wszystkie (nie licząc pobocznej odsłony na PlayStation Vita) poprzednie części serii Uncharted. Czwórka może i jest najlepszą (zaraz obok Zaginionego Dziedzictwa) odsłoną cyklu Uncharted, ale bez znajomości poprzednich gier z serii wiele się traci — przynajmniej moim zdaniem.

Decyzja Sony nie powinna w sumie dziwić, Microsoft już od dawna stosuje taktykę wypuszczania swoich tytułów ekskluzywnych nie tylko na swoje konsole, ale także i PC. Pewnie również finansowy sukces wydanego niedawno Days Gone na Steam, dodatkowo zachęcił PlayStation do dalszego przenoszenia swoich gier na inne platformy. To co? Czas na The Last of Us Part II na PC?