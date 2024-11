Xiaomi 15 będzie mieć mocnego konkurenta

Ostatnie wieści wskazują, że OnePlus w końcu zamierza stać się poważnym konkurentem dla firm ze swojej ojczyzny. Nowy smartfon zapowiada się bowiem na groźnego rywala dla Xiaomi 15 i nie tylko niego.

OnePlus szykuje konkurenta dla Xiaomi 15 i nie tylko

Ledwie wczoraj pisałem, że OnePlus powalczy o nową grupę klientów, która do tej pory nie znajdowała w jego ofercie smartfona, jakiego szukała, a okazuje się, że równocześnie Chińczycy tworzą model, który zapowiada się na poważnego konkurenta dla Xiaomi 15 i Vivo X200 Pro Mini. Co łączy całą trójkę? Kompaktowość i flagowy procesor.

Szykowany smartfon OnePlusa zostanie bowiem wyposażony w płaski wyświetlacz o przekątnej 6,31 cala, tak jak Vivo X200 Pro Mini. Xiaomi 15 ma natomiast 6,36-calowy ekran, ale 0,05 cala to żadna różnica. Do tego będzie miał on rozdzielczość 1,5K, tak samo jak panel we flagowcach obu rodzimych konkurentów.

Xiaomi 15 (źródło: Xiaomi)

Na tym podobieństwa się nie skończą, ponieważ tworzony za nieszczelnie zamkniętymi drzwiami smartfon OnePlusa będzie miał również na pokładzie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite – tak samo jak Xiaomi 15. Vivo X200 Pro Mini ma zaś układ MediaTek Dimensity 9400, który także jest topowym SoC. Szykowany „maluch” zapowiada się zatem na godnego rywala dla obu modeli.

Szczególnie że – mając na uwadze parametry wyświetlacza i wykorzystany SoC – w kwestii zaplecza fotograficznego i pojemności akumulatora również nie powinien zostać w tyle za flagowcami Xiaomi i Vivo. Specyfikacja ww. podzespołów na tę chwilę nie jest jednak znana.

Kompaktowy, high-endowy smartfon OnePlusa może wyglądać znajomo

OnePlus i Vivo należą do tej samej „paczki”, i podobieństwo 1:1 do Vivo X200 Pro Mini w kwestii ekranu wydaje się nieprzypadkowe. Szczególnie w kontekście wspomnianego na początku smartfona, który również może czerpać garściami z podobnej konstrukcji Vivo.

Niewykluczone, że jesteśmy świadkami unifikacji trzech największych marek, należących do BBK Electronics. Oppo oficjalnie jest właścicielem marki OnePlus, natomiast do tej pory oferta Vivo wyraźnie odróżniała się od bardzo podobnego portfolio pozostałej dwójki. Być może Chińczycy stwierdzili, że wykorzystają dorobek Vivo, aby rozszerzyć ofertę i wzmocnić pozycję OnePlusa na rynku. Tak to przynajmniej wygląda.