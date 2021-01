Nowość: Tymczasowy Profil Zaufany dla seniorów 80+ ułatwi zapisanie się na szczepienie przeciwko COVID-19

Od kilkunastu godzin seniorzy, którzy mają co najmniej 80 lat, mogą zapisywać się na szczepienia przeciwko COVID-19. Można to zrobić na kilka sposobów, w tym przez internet. W tym ostatnim przypadku przyda się Profil Zaufany lub Tymczasowy Profil Zaufany, którzy seniorzy 80+ mogą od teraz założyć w wygodniejszy sposób.

Tymczasowy Profil Zaufany

Tymczasowy Profil Zaufany powstał z potrzeby chwili, aby mieszkańcy Polski mogli załatwiać sprawy urzędowe online, ponieważ obecnie dostanie się osobiście do urzędu jest ogromnie utrudnione, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe.

Od standardowego Profilu Zaufanego różni się on tym, że tożsamość wnioskodawcy weryfikowana jest podczas rozmowy wideo online z urzędnikiem, a ponadto ma on znacznie krótszą ważność (tylko 3 miesiące, a nie trzy lata). Za jego pomocą można jednak załatwiać te same sprawy, a to może znacznie ułatwić życie mieszkańcom Polski.

Tymczasowy Profil Zaufany dla seniora 80+

Jak już zostało wspomniane, seniorzy 80+ mogą już zapisywać się na szczepienia przeciwko COVID-19 na różne sposoby, w tym przez internet na dedykowanej stronie. Aby to jednak zrobić, potrzebny jest albo e-dowód z warstwą elektroniczną, albo Profil Zaufany.

Cyfryzacja KPRM postanowiła ułatwić osobom w wieku 80 lat i więcej założenie Tymczasowego Profilu Zaufanego. Aby go założyć, należy przejść na stronę Profilu Zaufanego i postępować według instrukcji. Zaraz na początku składania wniosku pojawi się pytanie o wiek – jeśli wnioskodawca zaznaczy, że 80 lat albo więcej, zostanie poproszony o podanie numeru PESEL i dalej poprowadzony specjalną ścieżką, dostosowaną dla osób starszych wiekiem.

Tymczasowy Profil Zaufany – wniosek (źródło: gov.pl)

W trakcie składania wniosku o Tymczasowy Profil Zaufany senior wybierze datę i godzinę rozmowy z urzędnikiem, ustali nazwę użytkownika i hasło (jeśli je gdzieś zapisze, nie powinien go udostępniać nikomu postronnemu) oraz będzie musiał podać swoje dane osobowe i dane do kontaktu (adres e-mail i numer telefonu), a na koniec potwierdzić wniosek kodem SMS z numeru PZePUAP.

Podobnie jak w przypadku Tymczasowego Profilu Zaufanego dla młodszych użytkowników, weryfikacja tożsamości zostanie przeprowadzona podczas rozmowy online z urzędnikiem, więc trzeba posiadać urządzenie z kamerą i mikrofonem (komputer, laptop, smartfon, tablet). Będzie on miał jednak więcej czasu na to, bo aż 30 minut (a nie tylko 15 minut, jak przy weryfikowaniu tożsamości młodszych wnioskodawców).

Cyfryzacja KPRM informuje, że „przez siedem dni w tygodniu grupa specjalnie przeszkolonych urzędników będzie się zajmować wyłącznie obsługą osób w starszym wieku”. To powinno znacznie usprawnić proces zakładania Tymczasowego Profilu Zaufanego seniorom 80+.

Jeśli jednak mimo wszystko to zbyt duże wyzwanie dla osoby 80+, może ona zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19 telefonicznie pod numerem 989 lub w wybranym punkcie szczepień.