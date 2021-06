Już za chwilę będzie można założyć „tradycyjny” Profil Zaufany za pomocą wideorozmowy

Profil Zaufany zyskuje coraz większą popularność wśród społeczeństwa, ponieważ umożliwia załatwienie części spraw urzędowych (i nie tylko) bez wychodzenia z domu. W związku z tym rządzący regularnie go ulepszają, aby zachęcić jeszcze większe grono osób do korzystania z przywilejów, jakie daje nam technologia.

Koniec z Tymczasowym Profilem Zaufanym

Tradycyjny Profil Zaufany można było założyć na dwa sposoby. Wygodnie i szybko za pomocą bankowości elektronicznej lub poprzez złożenie wniosku przez internet, co wymagało osobistej wizyty w punkcie w celu potwierdzenia tożsamości.

Reklama

Nie wszyscy wiedzieli, że istniała też trzecia opcja, czyli wideospotkanie z urzędnikiem, jednak miało to ogromną wadę, bowiem pozwalało jedynie na utworzenie Tymczasowego Profilu Zaufanego, którego okres ważności wynosił zaledwie trzy miesiące. W porównaniu do trzech lat w przypadku „tradycyjnego” Profilu Zaufanego, okres ten wydaje się zdecydowanie za krótki.

Na szczęście już od 17 czerwca 2021 roku to się zmieni, ponieważ tego dnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne. Dzięki temu za pomocą wideorozmowy z urzędnikiem będzie można założyć „tradycyjny”, ważny trzy lata Profil Zaufany. Wszystkie osoby, które obecnie posiadają Tymczasowy Profil Zaufany, automatycznie uzyskają jego „dłuższą” wersję.

Osoby, które złożyły już wniosek o Tymczasowy Profil Zaufany i czekają na jego rozpatrzenie, nie muszą nic zmieniać – wystarczy, że poczekają na kontakt wideo z urzędnikiem, który potwierdzi utworzenie profilu. Po upływie trzyletniej ważności Profilu Zaufanego, wystarczy samodzielnie ją przedłużyć (urząd sam o tym przypomni).

Lepiej załatwcie sprawy wcześniej

Wdrożenie zmian w Profilu Zaufanym ma się rozpocząć w nocy z 16 na 17 czerwca, w związku z czym planowana jest przerwa techniczna, która nie powinna trwać dłużej niż 24 godziny. Doświadczenie nakazuje jednak przypuszczać, że ten czas może się wydłużyć, dlatego jeśli macie do załatwienia jakieś sprawy urzędowe w najbliższych dniach, lepiej zróbcie to do środowego wieczora.

Profil Zaufany posiada już ponad 11 milionów Polaków, a tylko w tym roku założyło go już ponad 2,5 miliona osób. Jeśli jeszcze z niego nie korzystacie, możecie złożyć wniosek o jego utworzenie poprzez dedykowaną stronę internetową.