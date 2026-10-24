Jeden klik = dłuższe działanie. Jak wydłużyć czas pracy Huawei Watch 6 (i nie tylko)?

Artykuł sponsorowany

Czas pracy każdego smartwatcha można wydłużyć standardowymi metodami: wyłączając Always on Display, zmniejszając jasność ekranu, ograniczając częstotliwość pracy czujników odpowiadających za pomiary zdrowotne czy wreszcie odpuszczając sobie treningi z włączonym modułem GPS. W przypadku zegarków Huawei istnieje jednak zupełnie inna metoda, o której wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy.

Oszczędzanie baterii w smartwatchach Huawei

Smartwatche Huawei znane są ze świetnego czasu pracy – te z serii Watch GT, których najnowszym przedstawicielem jest m.in. Huawei Watch GT 7 Pro, na jednym ładowaniu potrafią działać naprawdę długo. W testach bardzo aktywnego sportowo Mateusza było to minimum 10 dni, a producent wspomina o nawet 21 dniach działania. Robi wrażenie.

Krócej, ale wciąż dłużej względem np. jabłkowej konkurencji, którą trzeba ładować co noc, pracują na jednym ładowaniu przedstawiciele serii numerycznych – z których dopiero co zadebiutował m.in. Huawei Watch 6 Pro Space Edition. Wszystko przez to, że jest jeszcze bardziej zaawansowany technologicznie względem wcześniej przywołanej serii.

Musicie jednak wiedzieć, że w oprogramowaniu modeli z serii Watch 6 (ale też wcześniejszych – Huawei Watch 5) zaimplementowana jest funkcja, dzięki której możemy znacznie wydłużyć czas pracy zegarka. Jasne, ograniczamy jego funkcjonalność, ale dla wielu będą to kompromisy, nad którymi można przejść do porządku dziennego.

Jak bardzo oszczędzanie energii wydłuża czas pracy?

Zdecydowanie zauważalnie. Watch 6 46 mm w trybie standardowym, według zapewnień producenta, ma działać do 4,5 dnia, a z AoD – do 3 dni. Po włączeniu trybu oszczędzania energii, czas ten wydłuża się, odpowiednio, do: maksymalnie 11 dni, 7 dni typowego użytkowania i 4,5 dnia z AoD.

Jak mogliście przeczytać w mojej recenzji, testowy egzemplarz Watcha 6 Pro Space Edition sprawował się jeszcze lepiej – z AoD w trybie standardowym rozładował się czwartego dnia rano, a z oszczędzaniem energii – szóstego dnia rano.

W przypadku modelu mniejszego, tj. 42/43 mm, czas pracy ma wynosić w trybie standardowym 3 lub 2 dni – w zależności od włączonego (czy też nie) AoD. Z oszczędzaniem energii czas ten ma wynosić, odpowiednio, do 5 lub 3 dni.

Czym jest oszczędzanie baterii?

Muszę wyraźnie podkreślić, że w trybie oszczędzania energii wszelkie powiadomienia z telefonu przychodzą bezproblemowo, pomiary zdrowotne działają, podobnie jak monitorowanie snu czy aktywności fizycznej. Co też ważne, jeśli ktoś korzysta z eSIM, wykonywanie czy odbieranie połączeń bezpośrednio z poziomu nadgarstka jest wciąż aktywne.

Ogromną zaletą zegarków Huawei z linii numerycznej jest możliwość wyboru pomiędzy pełną funkcjonalnością a znacznym wydłużeniem czasu pracy. Sporo osób nie wie o istnieniu trybu oszczędzania energii, a inne nie wiedzą, czym ten tryb tak naprawdę jest, i w jakim stopniu ingeruje w działanie urządzenia. Dziś czas mocniej pociągnąć ten temat i wytłuścić wszystko czarno na białym.

Najważniejsze: aby go włączyć (czy też wyłączyć) wystarczy ściągnąć menu z góry ekranu domowego, tapnąć odpowiednią ikonkę i poczekać dosłownie kilka sekund.

W przypadku modelu mniejszego, tj. 42/43 mm, czas pracy ma wynosić w trybie standardowym 3 lub 2 dni – w zależności od włączonego (czy też nie) AoD. Z oszczędzaniem energii czas ten ma wynosić, odpowiednio, do 5 lub 3 dni.

Pierwsza i podstawowa kwestia: zmiana trybu ze standardowego na oszczędzanie energii wpływa na wygląd interfejsu (zamiast ekranów domowych z nowoczesnymi widżetami mamy te w wersji podstawowej – identyczne jak w seriach Huawei Watch GT) i nieco też na płynność działania zegarka – animacje są wolniejsze, co można zauważyć na przykład podczas przechodzenia do listy aplikacji.

w górnym rzędzie ekrany domowe w trybie oszędzania energii, w dolnym – w trybie standardowym

Druga rzecz – w standardowym trybie wciśnięcie dolnego przycisku odpowiada za pojawienie się podręcznego menu, z którego możemy wybierać pomiędzy trzema aplikacjami. W trybie oszczędzania energii dolny przycisk uruchamia od razu zakładkę z ćwiczeniami, co zdaje się sensowne, biorąc pod uwagę, że w większości smartwatchy dokładnie tak to działa.

Trzecia kwestia – X-TAP nie jest stale aktywny. W trybie standardowym wystarczy przyłożyć palec do czujnika i przytrzymać trzy sekundy, by rozpoczął się pomiar 11 aspektów zdrowotnych w ramach funkcji Zdrowie na oku. Przy oszczędzaniu energii należy uruchamiać poszczególne pomiary ręcznie, wybierając konkretną aplikację na zegarku. Nie ma w tym jednak nic dziwnego – stałe działanie czujnika w trybie czuwania drenuje baterie, czego tutaj chcemy uniknąć.

To są trzy najbardziej kluczowe zmiennie, o których warto wiedzieć. Jest ich jednak jeszcze kilka. W trybie oszczędzania energii nie ma możliwości wykonania aktualizacji zegarka, niedostępne jest WiFi, wyłączone są gesty, nie działa AppGallery i Petal Maps, płatności mobilne z użyciem Curve Pay są niedostępne.

I, tak, to wszystko. Chyba się ze mną zgodzicie, że to mały koszt, biorąc pod uwagę jak bardzo można wpłynąć na wydłużenie czasu pracy zegarka.

Zegarki Huawei można podłączyć zarówno do smartfonów z Androidem, jak i iOS

Wciąż trwa przedsprzedaż modeli z serii Watch 6 (Pro)

Na koniec tylko przypomnę, że do 8 listopada 2026 roku możecie skorzystać z oferty premierowej, w ramach której wszystkie wersje Huawei Watch 6 (Pro też) dostępne są o 300 złotych taniej. Dodatkowo, oddając stary zegarek w ramach odkupu, dostaniecie dodatkowe 300 złotych do wartości tegoż sprzętu.

Każdy z nich oferuje czujnik X-TAP, który w kilkadziesiąt sekund sprawdza stan naszego zdrowia – bada tętno, HRV (zmienność tętna), saturację krwi tlenem, temperaturę skóry, stres, EKG, sztywność tętnic i wykonuje kontrolę układu oddechowego. Wszystko to – dosłownie – na wyciągnięcie palca.

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Materiał powstał na zlecenie Huawei CBG Polska