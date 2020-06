Total War Saga: TROY będzie darmowe w dniu premiery. Jest jeden haczyk

Niedawno gracze mogli cieszyć się darmową kopią Total War: SHOGUN 2, a już wkrótce będzie nam dane odebrać kolejną część serii całkowicie bezpłatnie. Tym razem nie chodzi jednak o starszą odsłonę gry, a najnowsze, debiutujące wkrótce TROY, które zgarnąć będzie można pod jednym, dość zrozumiałym warunkiem.

Kolejny tytuł ekskluzywny dla platformy Epic Games

A Total War Saga: Troy będzie tytułem czasowo ekskluzywnym w sklepie Epic Games Store, a po roku trafi również na Steam.

Grę będzie można odebrać za darmo w ciągu 24 godzin od jej premiery i zostanie ona w naszej bibliotece już na zawsze. Przy okazji ogłoszenia akcji promocyjnej firma SEGA potwierdziła datę premiery produkcji, którą ustalono na 13 sierpnia tego roku.

Pozostałe odsłony Sagi kosztowały w dniu premiery około 170 zł na platformie Steam, więc jeśli zechcemy dodatkowo wesprzeć twórców, to należy przygotować się na podobny wydatek.

Nareszcie dobra odsłona Sagi?

Choć Total War: Three Kingdoms zebrało fenomenalne oceny i bardzo spodobało się fanom serii, to wydawana pobocznie podseria Total War Saga nie radzi sobie już tak dobrze, jak główne odsłony cyklu. Zarówno Thrones of Brittania i Wrath of Samurai spotkały się z bardzo chłodnym przyjęciem, a gracze narzekali na bardzo nachalne odcinanie kuponów. Gry miały być zbyt mało rozbudowane, nieciekawe i nieproporcjonalnie drogie względem oferowanej treści.

Uwaga fanów skupia się aktualnie na prężnie rozwijanym Total War: Warhammer 2, ale miłośnicy serii preferujący historyczne umiejscowienie akcji bardzo liczą na to, że TROY przełamie złą passę Sagi i zagwarantuje satysfakcjonujący powrót do starożytnej Europy. Przy okazji premiery niesławnego ROME II gracze narzekali na niedopracowanie greckich frakcji, więc dobra realizacja tej części gry będzie swoistą, dość spóźnioną odpowiedzią na wołanie rozczarowanych graczy.

Jako wielki fan cyklu mocno liczę na to, że Creative Assembly wzięło sobie do serca potknięcia z przeszłości i dopracuje swoje najnowsze dzieło. Pierwsze materiały z gry prezentują się doskonale i szkoda by było zmarnować tak ogromny potencjał.

