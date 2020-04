Total War: SHOGUN 2 za darmo na Steam – gratka dla fanów strategii

Panująca epidemia koronawirusa zdaje się nie mieć końca i zanosi się na to, że również najbliższy miesiąc przyjdzie nam spędzić w domu. Na szczęście o to, abyśmy zbytnio się nie nudzili dbają wydawcy gier wideo, którzy co rusz podrzucają graczom nowe promocje i gry za darmo. Do akcji przyłączyła się firma SEGA, która postanowiła sprezentować wszystkim chętnym Total War: SHOGUN 2.

Coś dla fanów historii Japonii i nie tylko

Seria Total War istnieje na rynku od 2000 roku, kiedy to pojawiła się gra Shogun: Total War. Debiut był na tyle udany, że pierwsza (i wtedy jedyna) część serii położyła fundamenty pod jeden z najsolidniejszych cyklów gier strategicznych, który do dziś sprzedaje się w bardzo dużych – jak na ten niestety niszowy już gatunek – nakładach.

Wydawca Total War – firma SEGA – postanowiła udostępnić za darmo kontynuację podserii Shogun. Total War: SHOGUN 2 dostępne jest za darmo od godziny 19:00 dnia 27 kwietnia. Promocja potrwa do 4 maja, a produkcja ta raz dodana do konta Steam zostanie w naszej bibliotece już na zawsze.

Grę możecie przypisać do swojego konta w tym miejscu.

Akcja Total War: Shogun 2 toczy się w XVI wieku, kiedy to Japonia podzieliła się na wiele klanów i została rozerwana przez wojnę domową.

W nasze ręce oddana zostaje klasyczna kampania tocząca się w formie ekonomicznej strategii turowej, w trakcie której graczowi przyjdzie również toczyć ogromne bitwy rozgrywane w czasie rzeczywistym, z których słynie seria Total War. Poza standardowymi starciami lądowymi w grze znajdują się również opcje oblężenia i prowadzenia bitw morskich, a osoby znudzone scenariuszami dla pojedynczego gracza mogą spróbować swoich sił w trybie wieloosobowym zarówno jako przeciwnicy jak i sojusznicy innych uczestników rozgrywki.

Średnia ocen Total War: Shogun 2 wynosi około 90 punktów na Metacritic, co czyni ją jedną z trzech najlepiej ocenianych odsłon serii. Ja sam spędziłem z drugim Szogunem kilka intensywnych godzin i mocno polecam zapoznanie się z tą produkcją nawet, jeśli nie jesteście fanami gier strategicznych.

Źródło: Total War, własne