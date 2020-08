Toshiba już nie wróci na rynek laptopów. Nigdy

Toshiba przestaje produkować laptopy. Możemy je jeszcze znaleźć pod marką Dynabook, ale teraz prawa do całości przejmuje Sharp. Oznacza to ni mniej, ni więcej to, że komputery PC od Toshiby stają się historią.

Pozostałości po Toshibie oddane Sharpowi

Toshiba była swego czasu mocną marką laptopów w Polsce i na świecie. Udane modele serii Satellite polecano w zestawieniach notebooków, a rozpoznawalność producenta była wysoka. Z biegiem czasu firma traciła na znaczeniu, by w 2018 biznes komputerowy w większej części sprzedać Sharpowi za 36 mln dolarów.

Sharp, będąc w posiadaniu 80,1% działu komputerowego wcielił Toshibę we własne struktury, kontynuując sprzedaż marki Dynabook. Teraz kolejne 19,9% udziałów Toshiby zostało odpłatnie oddanych Sharpowi.

Wychodzi więc na to, że Toshiba dotarła do końca swojej podróży, trwającej ponad 30 lat. W 1985 roku, wraz z IBM firma wyprodukowała przenośny komputer PC, którego uznaje się za pierwszego laptopa na świecie. Był to Dynabook J-3100 SS001.

Sytuacja Toshiby w Polsce

Sharp zamierza dalej sprzedawać Dynabooki. Wychodzi więc na to, że nie będą one już sprzedawane w Polsce pod marką Toshiba Dynabook. Modele z serii Tecra i Protege wciąż dostępne są w sklepach z elektroniką, więc kolejne czeka najwyraźniej jedynie przemianowanie lub usunięcie pierwszego członu nazwy.

Do tej pory dystrybucją sprzętu marki Dynabook zajmował się NTT System. Na razie brak sygnałów wskazujących na to, by coś miało się pod tym względem zmienić.