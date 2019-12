TOGG – zupełnie nowa marka samochodów. Nadchodzą elektryki z Turcji

Rynek motoryzacyjny zmienia się na naszych oczach. Obecny trend to samochody elektryczne, które tworzone są nie tylko przez dużych graczy, ale również przez zupełnie nowe marki.

Turecki Narodowy Samochód Elektryczny

Na początku tego tysiąclecia jeszcze nikt nie słyszał o Tesli. Liczyli się przede wszystkim producenci, którzy byli na rynku od wielu lat, jak Volkswagen, BMW czy Mercedes. Natomiast dziś, wiele dużych firm z zazdrością patrzy na samochody tworzone przez firmę Elona Muska. To właśnie do Tesli często porównuje się auta elektryczne, które powstają w Wolfsburgu, Monachium czy Stuttgarcie.

Co więcej, ciągle pojawiają się nowi producenci, którzy chcą walczyć z wielkimi graczami w segmencie elektryków. Niedawno pisaliśmy o pickupie Riviana, a dziś skupimy się na tureckiej firmie TOGG. Ktoś wcześniej o niej słyszał? Prawdopodobnie nie, bowiem to nowy turecki producent, który przedstawił już koncepty nadchodzących samochodów.

Pierwszym zaprezentowanym modelem jest C-SUV, czyli elektryczny crossover. Jego produkcja rozpocznie się w 2022 roku, a ambitne plany zakładają wytwarzanie 175 tys. egzemplarzy rocznie. TOGG C-SUV dostępny będzie w dwóch wersjach – bazowa o mocy 200 KM i mocniejsza zapewniająca 400 KM. Pierwszy wariant otrzyma napęd na tył, przejedzie do 300 km na jednym ładowaniu, a pierwszą setkę osiągnie w 7,6 sekundy. Druga wersja to napęd na cztery koła (jeden silnik z przodu, drugi z tyłu), zasięg do 500 km i 4,6 sekundy do 100 km/h.

Na pokładzie nie zabraknie najnowszych technologii. Wnętrze zostanie wypełnione wyświetlaczami, a kierowca będzie mógł korzystać z licznych systemów wsparcia. Obie wersje mają otrzymał funkcje autonomicznej jazdy na poziomie „Level 2+”.

Ambitne plany na przyszłość

Portfolio tureckiej marki zostanie również wzbogacone o elektrycznego sedana, który obecnie nazywany jest po prostu Sedan Concept. Tak, tutaj również mamy do czynienia z autem koncepcyjnym. Należy jednak zaznaczyć, że wersje produkcyjne mają być bardzo zbliżone do zaprezentowanych samochodów.

Ponadto, TOGG deklaruje, że do 2030 roku będzie oferował 5 różnych modeli. Zaprezentowany crossover i sedan zapowiadają, że jest na co czekać, zarówno w kwestii designu, jak i dostępnej technologii.

