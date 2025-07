To pendrive, wyjście wideo czy ładowarka? Tak

Każdy z nas lubi, kiedy sprzęt radzi sobie z więcej niż jednym zadaniem – w końcu w naszych kieszeniach mieści się sprzęt zastępujący nam notatnik, kalkulator, odtwarzacz MP3 czy aparat fotograficzny. Choć nowy sprzęt marki Patriot spełnia tylko trzy (a może i aż trzy?) różne funkcje, to jego poręczność jest całkiem imponująca.

Trzy urządzenia w jednym

Funkcji pendrive’a chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Choć duże pojemności w smartfonach zminimalizowały sens noszenia ze sobą dedykowanych „paluszków”, prostota tych urządzeń wielokrotnie udowodniła, że jest to momentami najszybszy i najwygodniejszy sposób przenoszenia danych – zwłaszcza, że pojemności współczesnych pendrive’ów potrafią sięgać 1 terabajta.

Podobnie jest z szybką ładowarką, której zasada działania także jest oczywista. Zasadność posiadania pod ręką takiego sprzętu znają osoby, którym 60-watowe (i nie mówimy tutaj nawet o rekordowej mocy) ładowanie uratowało przed wyjściem z domu z niemalże rozładowanym smartfonem.

Wyjście wideo również ma swoją grupę odbiorców – to ci, którzy często korzystają z wszelakich projektorów i dużych ekranów do wyświetlania treści przechowywanych na laptopie czy smartfonie.

Czy wszystkie te trzy funkcje da się zamknąć w małej kostce? Patriot udowadnia, że jak najbardziej tak.

Specyfikacja Patriot MD330

Warto zacząć od tego, że nowinkę Patriota od współczesnego pendrive’a najbardziej odróżniają wymiary i waga. MD330 mierzy bowiem 3,9 x 5,9 x 1,2 centymetra i waży około 21 gramów. Obecnie najmniejsze nośniki pamięci potrafią mierzyć połowę tego i ważyć zaledwie kilka gramów. W kwestii oferowanych pojemności jest całkiem nieźle – listę otwiera wariant 128 GB, a zamyka opcja 1 TB.

Patriot MD330 Storage Hub (źródło: Patriot)

Całość podłączamy do urządzenia (laptopa, smartfona, konsoli, etc.) z użyciem portu USB C. Dzięki zastosowanym złączom, tj. USB-C oraz HDMI, mamy możliwość nie tylko ładowania sprzętu, ale też przesyłania obrazu. Pierwszy port, dzięki zgodności ze standardem PowerDelivery 3.0, pozwala na ładowanie podpiętych urządzeń z maksymalną mocą 100 W. Port HDMI 2.0 natomiast umożliwia przesyłanie obrazu o rozdzielczości 4K o maksymalnej częstotliwości odświeżania 60 Hz – dostępny jest zarówno przesył obrazu w trybie lustrzanym, jak i rozszerzonym.

Patriot MD 330 Storage Hub jest kompatybilny z systemami Windows, macOS, iPadOS, iOS i ChromeOS. Można go także podłączyć do Steam Decka lub Nintendo Switch. Premiera urządzenia planowana jest w Polsce na sierpień 2025 roku.

Sugerowana przez producenta cena Patriot MD330 Storage Hub jest zależna od pojemności przestrzeni dyskowej i przedstawia się następująco: