Epic Games Store z darmową grą – odprawiaj egzorcyzmy pisząc

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia to niezależna, nietypowa gra akcji i kolejny darmowy tytuł na Epic Games Store. Wcielamy się w tytułowego Raya – duchownego, którego zadaniem jest odprawianie egzorcyzmów. A robimy to w niecodzienny sposób, bo łacińskie wiązanki musimy wpisywać na klawiaturze, dodatkowo w międzyczasie unikając ataków przeciwnika.

Takie rozwiązanie w rozgrywce przypomina mi The Typing of the Dead – jedną z pierwszych gier, którą otrzymałem od rodzica na swój pierwszy komputer. Dzisiaj uchodzi za zabawną, szczególnie za kunsztowną robotę aktorów głosowych. Ale uwierzcie mi na słowo, wtedy bałem się tej gry okropnie. To tylko tłumaczy, dlaczego tak szybko dzisiaj piszę na klawiaturze.

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia w Epic Games Store

Jak wspominałem na początku – The Textorcist: The Story of Ray Bibbia to gra, w której gracz ma za zadanie wpisywać słowa na klawiaturze, jednocześnie unikając ataków przeciwnika.

To doświadczenie można zamienić jednak na grę rytmiczną, podpinając kontroler, co z kolei każe mi napomknąć o Crypt of the NecroDancer, swoją drogą innej świetnej gierce indie, która prawie nie ma żadnych złych opinii.

Ten tytuł natomiast poza główną linią fabularną, na której napotkamy aż 10 bossów, oferuje naprawdę sporo pisania. Jako że nawet drzwi nie otworzą się przed nami tak po prostu.

Wracając jednak do bossów – twórcy w jednej z ostatnich aktualizacji dodali tryb Boss Rush, w którym stawiamy im czoło jeden po drugim. Nie brakuje także trybu hardkor dla tych najbardziej odważnych graczy, w końcu tam dysponujemy tylko jednym życiem.

(Niesamowicie niskie) minimalne wymagania The Textorcist:

System operacyjny: Windows 7 Procesor: 1.4 GHz Pamięć RAM: 2 GB Wolne miejsce na dysku: 250 MB Karta graficzna: 512 MB

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia jest dostępne do pobrania za darmo pod tym adresem. Grę wystarczy dodać do swojego konta Epic Games Store i mamy na to tydzień – dziś od godziny 1700 do 19 listopada 2020 roku.

