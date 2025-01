Reedycje The Sims i The Sims 2 już dostępne. Ile kosztuje nostalgia?

Chcąc zagrać w pierwsze dwie części The Sims nie musicie już szukać pudełek z płytami na strychu – EA właśnie udostępniło tytuły na swojej platformie w ramach świętowania 25. urodzin serii.

Klasyczne Simsy wracają

Niestety, kiedy kilka dni temu pojawiły się zakulisowe informacje dotyczące faktu, że EA może szykować coś dużego w związku z jedną z najbardziej znanych serii gier na świecie, zdążyłem już zużyć swoją kartę nostalgii. Teraz pozostaje mi tylko podzielić się z Wami najważniejszymi informacjami dotyczącymi powrotu klasycznych odsłon The Sims.

Warto przypomnieć fakt, że dla The Sims jest to debiut w cyfrowej sprzedaży – druga część była dostępna na platformie Origin do 2014 roku, kiedy to zakończono wsparcie dla tytułu. Teraz gry dostępne są oddzielnie jako The Sims: Kolekcja Tradycyjna, The Sims 2: Kolekcja Tradycyjna, ale także jako zbiorcze The Sims: 25-lecie Zestaw.

The Sims i The Sims 2 (źródło: Maxis | Steam)

Pierwsza część otrzymała siedem dużych dodatków i wszystkie z nich trafiły do kolekcji The Sims, tj. Światowe życie, Balanga, Randka, Wakacje, Zwierzaki, Gwiazda oraz Abrakadabra. Dodatkowo znajdziemy w niej paczkę To były czasy Kolekcja do The Sims 4.

W przypadku The Sims 2 na listę załapały się również mniejsze, oficjalne paczki z akcesoriami. Pełen zestaw zwiera zatem: Na studiach, Nocne Życie, Własny Biznes, Zwierzaki, Podróże, Cztery pory roku, Czas wolny, Osiedlowe życie, Zestaw Świąteczny, Zestaw rodzinny – akcesoria, Szyk i elegancja – akcesoria, Impreza – akcesoria, Moda z H&M – akcesoria, Młodzieżowy Styl, Kuchnia i łazienka Wystrój Wnętrz akcesoria oraz Rezydencje i ogrody – akcesoria. Grający w The Sims 4 dostaną natomiast dodatek Powrót grunge’u Kolekcja.

Ile kosztują reedycje The Sims i The Sims 2?

Wszystkie przewidziane zestawy są już dostępne do zakupu na platformie EA App, Steam oraz Epic Games Store. Bez względu na preferowany sklep, ceny wszędzie są takie same. The Sims: Kolekcja Tradycyjna kosztuje 89,99 złotych, The Sims 2: Kolekcja Tradycyjna 129,99 złotych, natomiast The Sims: 25-lecie Zestaw wymaga wydatku rzędu 179,99 złotych.

Choć EA poszło po linii najmniejszego oporu i nie mamy do czynienia z jakimkolwiek remasterem i głębszym grzebaniem w kodzie, tylko reedycją dostosowaną do działania na Windows 10 i Windows 11, ma to swoje dobre strony – jest bardzo duża szansa, że mody utworzone przez społeczność przez ostatnie 25 lat nie będą miały problemów z kompatybilnością.