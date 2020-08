Na taką aktualizacje czekałem! The Last of Us Part II z wieloma nowościami

Kurz po głośnej premierze The Last of Us Part II dawno już opadł, tak samo, jak i po burzliwych dyskusjach na temat fabuły samej gry. Nie oznacza to jednak, że Naughty Dog spoczęło na laurach i zaprzestało rozwoju gry. Twórcy zapowiedzieli, że już jutro do The Last of Us Part II trafi duża aktualizacja z nową zawartością.

The Last of Us Part II Grounded Update

Jak możemy się dowiedzieć ze strony Naughty Dog, już 13 sierpnia do The Last of Us Part II trafi najnowsza aktualizacja zatytułowana Grounded Update, która wprowadzi do gry szereg nowości, z poziomem trudności Grounded na czele.

Poziom ten znać możecie już z pierwszego The Last of Us. Niewtajemniczonych jednak wprowadzę, że Grounded charakteryzuje się diabelnie wysoką trudnością, nie tylko dzięki zwiększonej czujności przeciwników czy większej ilości zadawanych przez nich obrażeń, ale też przez ograniczone surowce i bardzo małą ilość amunicji.

The Last of Us Part II i cel-shading? Biorę w ciemno!

Na wypadek, gdyby i powyższe nie było dla Was żadnym wyzwaniem, to dodatkowo możecie włączyć tryb Permadeath, w którym nasza śmierć nie cofa nas do ostatniego punktu kontrolnego tylko… do samego początku gry.

Jeśli jednak stoicie po drugiej stronie barykady i uważacie, że podstawowy poziom trudności w The Last of Us Part II jest już zbytnio wyśrubowany (lub chcecie po prostu urozmaicić sobie kolejne przejście gry) to możecie skorzystać z odpowiednich modyfikatorów rozgrywki. Do wyboru mamy między innymi Slow Motion, tryb nieskończonej amunicji czy nieskończonego craftingu.

Z mojego punktu widzenia najciekawszą nowością są nowe filtry, które możemy włączyć podczas rozgrywki. The Last of Us Part II z grafiką z Borderlnads 3? Proszę bardzo! A co odważniejsi mogą odpalić najnowszą grę Naughty Dog nawet w… 8-bitach! Również do dyspozycji graczy oddano kilka modyfikatorów audio czy możliwość dostosowania poziomu ziarna na ekranie.

Jak na PlayStation 4 Pro to grafika słaba…

Bardzo fajnym dodatkiem jest również opcja wyłączenia trybu nasłuchiwania (czego fani gry domagali się od samej premiery) czy zminimalizowanie lub nawet wyłączenie HUD-u gry. Całość dopełniają nowe trofea i tryb „odwróconego świata”, który również może lekko zmienić powtórne przejście gry.

Aktualizacja jest na tyle duża i znacząca, że doczekała się nawet swojego własnego (i świetnie przygotowanego!) zwiastuna.

Nie ukrywam, że ilość nowości w Grounded Update skutecznie zachęca mnie do ponownego sięgnięcia po The Last of Us Part II. A Was?