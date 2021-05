Już nie kupicie Tesli za bitcoiny. Firma nagle zaczęła troszczyć się o środowisko

Zaledwie 49 dni po dodaniu możliwości kupowania pojazdów Tesli za bitcoiny, firma wycofała się z tego rozwiązania.

Już nie kupisz Tesli za bitcoiny

Pod koniec marca Elon Musk ogłosił, że nową metodą płatności za samochody Tesli będą bitcoiny. Ludzie jeszcze nie do końca oswoili się z tą informacją, a już stała się nieaktualna.

Reklama

Na Twitterze dyrektora generalnego Tesli, Elona Muska, pojawiło się krótkie oświadczenie, z którego jasno wynika, że płatność bitcoinem nie będzie już akceptowana. Firma obawia się, że przyczyni się do znacznego wzrostu zainteresowania kryptowalutą, co może doprowadzić do większego zużycia paliw kopalnych i spowodować wiele szkód środowiskowych.

(fot. Tesla)

Elon Musk zapowiedział też, że Tesla zaprzestanie sprzedaży zapasu bitcoinów o wartości 1,5 miliarda dolarów, zakupionego jakiś czas temu. Pokazuje to, że troska o środowisko jest ważniejsza niż pieniądze, bowiem dzięki tym działaniom firma znacząco zwiększyła swoje zyski w pierwszym kwartale 2021 roku i mogła to z powodzeniem kontynuować w kolejnych miesiącach.

Bitcoiny wrócą, gdy ich wydobywanie będzie bardziej eko?

Jak się okazuje, usunięcie płatności bitcoinami może być jedynie działaniem tymczasowym. Tesla będzie gotowa ponownie zaakceptować tę kryptowalutę, jeśli proces jej wydobywania przejdzie na bardziej zrównoważoną energię.

Kryptowaluty to dobry pomysł na wielu poziomach i wierzymy, że ma obiecującą przyszłość, ale nie może się to wiązać z dużymi kosztami dla środowiska. Elonk Musk

Wykres zużycia energii przez bitcoina (fot. Elon Musk)

Do tego jednak jeszcze daleko, bowiem według szacunków bitcoiny zużywają rocznie tyle samo energii, co cała Holandia. Powoduje to powstawanie ogromnego śladu węglowego i negatywnie wpływa na środowisko. Sam proces produkcji jest ponadto całkowicie nieefektywny energetycznie, co przeczy misji Tesli, która chce, aby świat jak najszybciej przeszedł na zrównoważoną energię.

Tesla nie zamyka się jednak tylko na bitcoina i rozpoczęła już poszukiwania nowej kryptowaluty, która zużywa znacznie mniej energii i – co za tym idzie – jest bardziej ekologiczna.

Jako ciekawostkę dodam, że po wpisie Elona Muska wartość bitcoina spadła już o około 11%. To nie pierwszy raz, gdy wywraca on rynek za pomocą kilku słów na Twitterze.