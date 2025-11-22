Ten telefon zwraca na siebie uwagę odpornością i nie tylko

Drogie smartfony powinny wywoływać pozytywne emocje, oferując ponadprzeciętną specyfikację i ciekawe rozwiązania. Nowy telefon HMD może i nie zachwyci nikogo osiągami, ale ma na swoim pokładzie kilka smaczków sprawiających, że nie jest to kolejna nudna „cegiełka”.

Specyfikacja nadchodzącego HMD Terra M

Szczegółowa specyfikacja rzadko jest sprawą najwyższej wagi w klasycznych telefonach – nie inaczej jest w przypadku HMD Terra M. Producent póki co wspomina jedynie o obecności chipsetu Qualcomm Dragonwing QCM2290 – to SoC oparty na czterech rdzeniach Arm Cortex-A53 o taktowaniu do 2 GHz w procesorze i układzie graficznym Adreno 702. Akumulator o pojemności 2510 mAh ma natomiast wystarczyć na 10 dni działania w trybie czuwania. Kwestie ilości dostępnego RAM-u, pamięci wewnętrznej czy rozdzielczości aparatu producent na ten moment zachowuje dla siebie.

O ekranie wiemy natomiast tyle, że ma przekątną 2,8 cala, jest dotykowy i oferuje tryb o zwiększonej czułości, pomagający w obsłudze urządzenia w rękawiczkach. Łączność opiera się na module 4G, układzie dual SIM plus eSIM oraz NFC, a HMD przewiduje pięć lat oferowania poprawek bezpieczeństwa.

HMD Terra M (Źródło: HMD)

Ciekawostek więcej niż w wielu flagowcach

Interesujące rzeczy dzieją się już w samym oprogramowaniu. Oprócz preinstalowanych aplikacji, Terra M wspiera system MDM (Mobile Device Management), umożliwiający firmom wprowadzać aktualizacje na wielu urządzeniach jednocześnie. Oprócz tego możliwa jest personalizacja akcji dla dwóch przycisków, a telefon można z łatwością zamienić w krótkofalówkę.

HMD Terra M (Źródło: HMD)

Sama obudowa jest wodo- i pyłoszczelna w w klasie IP68/IP69K, wyposażono ją w uchwyt na taśmę oraz akcesoryjny klips, umożliwiający przypięcie telefonu do paska. Najbardziej podoba mi się jednak dodatkowa stacja ładująca, wykorzystująca metalowe piny na pleckach urządzenia. HMD przygotowało bowiem system, w którym można łączyć stacje między sobą – w ten sposób możliwe jest ładowanie 10 egzemplarzy HMD Terra M, doprowadzając do instalacji tylko jeden kabel zasilający.

Telefon ma pojawić się na rynku w pierwszym kwartale 2026 roku. Cena urządzenia i akcesoriów nie jest jeszcze znana.