Aż dziwne, że tak późno. W tym miesiącu Telegram wzbogaci się o wideokonferencje

W mojej opinii Telegram to obecnie jeden z najlepszych dostępnych komunikatorów, który dba nie tylko o bezpieczeństwo naszych danych, ale i o ciągłe dodawanie nowych możliwości. W programie tym brakuje jednak od lat pewnej funkcji, która nareszcie zostanie do niego dodana.

Zespół Telegrama naprawdę nie próżnuje. Twórcy tego jednego z najbardziej popularnych komunikatorów na świecie, ciągle pracują nad aktualizacjami poszerzającymi funkcjonalność swojej aplikacji. Nie tak dawno do Telegrama zawitała kopia aplikacji Clubhouse możliwość prowadzenia rozmowy na żywo dla nawet miliona słuchaczy jednocześnie.

Od lat jednak w Telegramie brakuje jednak jednej funkcji, o którą użytkownicy prosili od dawna – czyli wideokonferencji. I w końcu się jej doczekamy.

Telegram z wideokonferencjami i udostępnianiem ekranu na żywo

Jeszcze w tym miesiącu do Telegrama zawitają wideokonferencje, a także udostępnianie ekranu swojego urządzenia na żywo. Do tej pory wideorozmowy mogliśmy przeprowadzać maksymalnie w dwie osoby, najnowsza aktualizacja ma to jednak zmienić, zwiększając znacząco liczbę jednoczesnych uczestników podczas wideorozmowy.

Całość – standardowo dla tej aplikacji – będzie szyfrowana dla naszego bezpieczeństwa i będzie wspierana nie tylko na smartfonach, ale od razu też na tabletach i komputerach. Dodatkowo spodziewać się możemy zaawansowanej redukcji szumów, a sami twórcy zapowiadają, że Telegram od tej pory będzie jednym z najlepszych miejsc do prowadzenia wideorozmów.

Szykuje się więc poważna konkurencja dla Google Meet czy Teams, o ile rzeczywiście rozwiązanie proponowane przez Telegrama będzie tak dobre, jak zapowiadają to jego twórcy. Nie można przecież zapominać, że obecna sytuacja na świecie dodatkowo zmobilizowała twórców programów do wideokonferencji do ulepszania swoich aplikacji, by zgromadzić jak najwięcej użytkowników.

Twórcy Telegrama muszą więc zaproponować naprawdę dobre rozwiązanie, by przekonać osoby korzystające z rozwiązań konkurencji, do przejścia na ich aplikację. Ja jednak wierzę w to, że autorzy zaproponują nam jedne z najlepszych wideokonferencji na rynku – Telegram znany jest w końcu z „podkradania” popularnych funkcji z innych aplikacji i ulepszania ich u siebie, proponując dzięki temu jedną z najbardziej rozbudowanych aplikacji do komunikacji z innymi.