Telegram zyskał lepszą ochronę publikowanych treści, ale nie czujcie się zbyt pewnie

Najnowsza wersja Telegrama, która właśnie trafia do użytkowników, wprowadza szereg pozytywnych zmian. Wśród nich znalazły się lepsze zabezpieczenia czatów grupowych. Mimo tego, wciąż należy zwracać uwagę, co wysyłamy do innych osób.

Reklama

Dodatkowa warstwa ochrony w rozmowach grupowych

Telegram zdobył sporą popularność wśród użytkowników ceniących prywatność. Nic więc dziwnego, że twórcy komunikatora często w kolejnych wersjach skupiają się na podniesieniu poziomu ochrony danych. Celem wdrażanych zmian jest nie tylko zachowanie konkurencyjności względem chociażby Signala, ale również utrzymanie tytułu jednego z bezpieczniejszych komunikatorów na rynku.

We wprowadzanej właśnie aktualizacji dodano lepszą ochronę treści w grupach i kanałach. Administratorzy mogą teraz nałożyć blokadę na przekazywanie wiadomości, co zapobiega również robieniu zrzutów ekranu i ogranicza możliwość zapisywania multimediów. W założeniach, opisywana funkcja ma sprawić, że treści będą dostępne tylko dla członków grupy czy kanału.

Reklama

Trzeba przyznać, że nowość zapowiada się naprawdę dobrze. Jak jednak już wcześniej wspomniałem, nie powinniśmy zmieniać podejścia do treści wysyłanych do innych użytkowników. Wciąż bowiem istnieje ryzyko wycieku poufnych informacji czy multimediów.

Kolejna funkcja również skupia się na grupach, aczkolwiek tym razem tylko na publicznych, często zrzeszających spore społeczności. Telegram zdecydował się wprowadzić opcję anonimowego publikowania treści. Pozostali użytkownicy nie zobaczą naszej nazwy. Zamiast tego, wysłana wiadomość zostanie wyświetlona pod nazwą kanału.

7 Ocena

Szybsze usuwanie starszych wiadomości i wygodniejsze zarządzenie urządzeniami

W poprzedniej aktualizacji dodano możliwość przeglądania udostępnionych i otrzymanych multimediów w widoku kalendarza. Natomiast teraz zbliżony podgląd zastosowano w przypadku narzędzia usuwania wiadomości. Dzięki temu, możemy w łatwy sposób wyczyścić historię czatu z określonego dnia lub okresu w dowolnej rozmowie prywatnej.

Telegram otrzymał ponadto specjalny przycisk do szybkiego łączenia z aplikacją desktopową oraz ustawienie umożliwiające automatyczne wylogowanie po pewnym czasie z nieaktywnych urządzeń.

Należy jeszcze wspomnieć o nowym sposobie logowania z wykorzystaniem połączenia telefonicznego. W przypadku niektórych urządzeń pojawiła się opcja umożliwiająca logowanie z pominięciem kodu wysłanego SMS-em. Możliwe jest bowiem wybranie sposobu opartego na odebraniu połączenia od Telegrama.

Pozostałe usprawnienia i zmiany

Najnowsza wersja wprowadza również odpowiedzi na prośby o dołączenie do grup i kanałów, globalne motywy czatów na Androida (wcześniej wdrożone na iOS), a także rozpoznawanie tekstu na iPhone’ach i formatowanie tekstu w podpisach multimediów (obecnie tylko na iOS).

Aktualizacja 8.3 powinna być już widoczna w Google Play i App Store.