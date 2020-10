techbite Zin 2 – laptop za 1000 złotych z podświetlaną klawiaturą. Nieźle

Tanie sprzęty nie bez powodu są tanie. Niska cena nie bierze się bowiem znikąd – zawsze jest okupiona szeregiem kompromisów. Laptop techbite Zin 2, mimo że kosztuje mniej niż 1000 złotych, oferuje podświetlaną klawiaturę, co jest ewenementem w tej półce cenowej. Co oprócz tego znajduje się jeszcze na jego wyposażeniu?

Jeśli ktoś szuka niedrogiego laptopa z przyzwoitą specyfikacją, powinien przejrzeć ofertę chińskich marek, takich jak Chuwi czy Teclast. Na chińskich platformach e-commerce znajdzie wiele modeli. W Polsce pojawił się jednak techbite Zin 2, który również jest godny uwagi.

Specyfikacja techbite Zin 2

Niewątpliwie największą niespodzianką w przypadku tego laptopa jest to, że ma on podświetlaną klawiaturę. W tak tanich urządzeniach (a nierzadko też nawet dużo droższych) nie ma tej funkcji, a może być ona przydatna w wielu sytuacjach. Model ten oferuje dwa poziomy intensywności podświetlenia: słabe i mocne, a steruje się nim przy pomocy klawisza F5.

A skoro jesteśmy już przy klawiaturze, to warto jeszcze dodać, iż w jej skład wchodzą pełnowymiarowe klawisze kierunkowe (góra i dół oraz prawo i lewo) – to również zaleta, bowiem nie ma nic gorszego i mniej wygodnego niż malutkie „strzałki”.

techbite Zin 2 (źródło: mPTech)

Za mocną stronę tego laptopa można również uznać wyświetlacz, ponieważ producent zastosował tu matrycę IPS o rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli, co przy przekątnej 14,1 cala zapewni przyzwoitą jakość wyświetlanych treści. Ekran nie jest jednak dotykowy, ale to zrozumiałe.

Skąd zatem wzięła się tak niska cena laptopa techbite Zin 2? Cóż, wpływ na nią niewątpliwie ma wykorzystanie procesora Intel Celeron N3350 (14 nm), który ma dwa rdzenie i obsługuje dwa wątki, a także obecność tylko 4 GB LPDDR4 RAM i 64 GB pamięci flash. Na szczęście to ostatnie nie jest dużym problemem, ponieważ użytkownik może na własną rękę dołożyć dysk SSD na złączu M.2 (nawet do 512 GB) – producent udostępnia film instruktażowy, jak to zrobić.

Laptop obsługuje też karty pamięci w formacie microSD, a ponadto specyfikacja techbite Zin 2 obejmuje jeszcze kamerkę internetową o rozdzielczości 0,3 Mpix (VGA) i głośniki stereo o mocy 0,8 W każdy, a także złącza mini HDMI, audio 3,5 mm i dwa USB 2.0.

Laptop pracuje pod kontrolą systemu Windows 10 Pro i zasila go akumulator o pojemności 37 Wh, co ma zapewnić do 8 godzin pracy (ładuje się go zasilaczem 24 W). Całość waży niespełna 1,5 kg.

Instrukcja obsługi techBite ZIN 2 (PDF)

Cena techbite Zin 2, gdzie można kupić

Sugerowana cena techbite Zin 2 została ustalona na 999 złotych. Laptop można kupić w oficjalnym sklepie internetowym firmy mPTech, a także w sieci Media Expert.