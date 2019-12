Jeśli szukasz taniego laptopa, to Teclast F6 Plus jest ciekawą propozycją

Teclast ma w swojej ofercie wiele ciekawych i przede wszystkim niedrogich laptopów. Sam posiadam Teclast F6 i jako dodatkowe narzędzie do pracy sprawdza się świetnie. Producent wprowadził teraz do sprzedaży ulepszoną wersję, konwertowalny model Teclast F6 Plus, i na początek sprzedaje go w niższej cenie.

Teclast F6 Plus – specyfikacja

Laptop wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 13,3 cala, proporcjach 16:9 i rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli. Można go obsługiwać również za pomocą dotyku, a także dedykowanego rysika wykrywającego 1024 poziomów nacisku, aczkolwiek stylus nie jest dodawany w zestawie (trzeba go dokupić osobno). Co więcej, ekran umieszczono na pokrywie z zawiasem, pozwalającym obrócić go nawet o 360°. Dzięki temu można korzystać z Teclast F6 Plus zarówno w tradycyjny sposób, jak i w trybie tabletu czy namiotu. W wielu sytuacjach taka dowolność z pewnością się przyda.

Sercem Teclast F6 Plus jest czterordzeniowy procesor Intel Celeron N4100 (cztery wątki, 14 nm) ze zintegrowaną grafiką Intel UHD 600. Charakteryzuje się on bazową częstotliwością taktowania 1,1 GHz, ale może „rozkręcić się” nawet do 2,4 GHz. Jak podaje Teclast, zapewnia on aż o 30% wyższą wydajność niż Intel Celeron N3450, który do niedawna był bardzo często spotykany w niedrogich laptopach. Do kompletu są 8 GB LPDDR4 RAM i dysk SSD o pojemności 256 GB.

Teclast F6 Plus oferuje też dwa pełnowymiarowe porty USB 3.0 oraz po jednym USB-C i micro HDMI, a także 3,5 mm złącze audio i slot na kartę microSD. Do ładowania baterii o pojemności 38 Wh służy osobne złącze DC. Akumulator ma wystarczyć na do siedmiu godzin mieszanego użytkowania. Laptop zapewnia również łączność z wykorzystaniem Bluetooth 4.0 oraz Wi-Fi 802.11ac 2,4 GHz i 5 GHz. Do kompletu jest kamera internetowa o rozdzielczości 2 Mpix. Całość w najwęższym miejscu ma grubość zaledwie 8 mm i waży 1,6 kg.

Teclast F6 Plus pracuje pod kontrolą systemu Windows 10. Wypada jeszcze dodać, że klawiatura nie jest podświetlana.

Teclast F6 Plus – cena, gdzie można kupić, promocja

Regularną cenę tego laptopa ustalono na 369,99 dolarów, ale pierwsze 500 egzemplarzy zostanie sprzedanych za 319,99 dolarów, a później cena wzrośnie do 329,99 dolarów. Po 5 stycznia 2020 roku zostanie podwyższona o kolejne 40 dolarów. Teclast F6 Plus można zamówić do Polski z opcją przesyłki przez Priority Line (za niespełna 7 złotych), która zmniejsza ryzyko naliczenia podatku VAT. Za całe zamówienie zapłacicie niecałe 1300 złotych. Link do oferty znajdziecie poniżej.

