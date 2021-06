TCL MOVETIME Family Watch 2 – idealny smartwatch dla Ciebie i Twojego dziecka

Bycie rodzicem nie jest łatwe, szczególnie w obecnych czasach. Jednocześnie dzięki zdobyczom współczesnej technologii pozostawanie w stałym kontakcie z bliskimi nigdy przedtem nie było aż takie proste. Smartwatch TCL MOVETIME Family Watch 2 powstał z myślą o wszystkich tych, którzy martwią się o losy swoich podopiecznych poza miejscem ich zamieszkania. Dziecku umożliwi szybki kontakt ze swoim rodzicem, a dorosłemu zagwarantuje o kilka siwych włosów mniej na głowie.

Specyfikacja TCL MOVETIME Family Watch 2

Jeśli TCL MOVETIME Family Watch 2 będzie się rozpatrywało pod kątem pełnoprawnego smartwatcha, jego zaplecze technologiczne i możliwości mogą nie wydać się w szczególny sposób imponujące. Dlatego trzeba wziąć poprawkę na to, że jest to urządzenie, które przede wszystkim ma pomóc w kontakcie z pociechą, a nie być kolejnym konkurentem Apple Watcha. W tym drugim przypadku zdaje się on być niezastąpionym pomocnikiem każdego rodzica.

źródło: TCL

Smartwatch został wyposażony w 1,5-calowy wyświetlacz, a sam zegarek zyskał bardziej wytrzymałą konstrukcję względem swojego poprzednika, dzięki czemu niestraszne mu będą zabawy na świeżym powietrzu. Omawiany model może pochwalić się również obecnością aparatu przedniego z 2 Mpix matrycą do zdjęć typu selfie lub rozmów wideo z zaufanymi kontaktami. Ilość pamięci wewnętrznej przeznaczonej na pliki użytkownika wynosi 4 GB.

TCL MOVETIME Family Watch 2 spełnia normę wodoodporności IP65, zaś dołączany do zegarka pasek został wykonany z hipoalergicznego materiału. Według zapewnień producenta, smartwatch bez problemu powinien wytrzymać dwa pełne dni od momentu pełnego naładowania. Zegarek, po uprzednim włożeniu do niego karty nano SIM, obsługuje także sieci komórkowe w standardzie 4G LTE.

źródło: TCL

Smartwatch pokazuje lokalizację swojego użytkownika w czasie rzeczywistym i zapisuje historię przebytej przez niego drogi oraz jej długość, a także liczbę kroków. Z poziomu dedykowanej aplikacji rodzic może podejrzeć wszystkie wspomniane wyżej informacje i ustawić przypomnienia, które wyświetlą się na ekranie zegarka o ustalonej godzinie. Ciekawą funkcją wydaje się też być geofencing – w aplikacji można ustalić, na jakim obszarze może bezpiecznie przebywać pociecha, a jeśli zdarzy się jej przekroczyć wirtualną granicę, na smartfonie wyświetli się stosowne powiadomienie.

Idea MOVETIME Family Watch 2 koncentruje się wokół eksploracji i więzi rodzinnych. Wykorzystując naszą wiedzę w zakresie komunikacji mobilnej i produkcji wyświetlaczy, chcieliśmy połączyć świat rzeczywisty z wirtualnym w sposób, który pozwoliłby dzieciom na bezpieczne i niezależne odkrywania świata wokół nich. Sharon Xiao, dyrektor generalny działu Smart Connected Devices w TLC Communication

źródło: TCL

Zgodnie z planami firmy, TCL MOVETIME Family Watch 2 będzie można zobaczyć na nadchodzących targach MWC 2021 razem z innymi produktami chińskiego producenta. Do sprzedaży w Europie ma zaś trafić w połowie sierpnia 2021 roku w cenie 149 euro (równowartość ~670 złotych).