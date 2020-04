Tani monitor Full HD od Xiaomi za równowartość 400 zł? To się świetnie sprzeda

Xiaomi stara się trafiać do możliwie jak największej grupy użytkowników, co czyni nie tylko za pomocą smartfonów czy urządzeń noszonych, ale także dużego wyboru różnych innych sprzętów. Wśród nich znajdują się także monitory komputerowe, a najnowszy z nich – Mi Display 1A – może stać się naprawdę niezłą propozycją w najniższym przedziale cenowym.

Niedrogi monitor od Xiaomi

Xiaomi ma już w swojej ofercie monitory komputerowe – niektóre z nich reprezentują najwyższą półkę jakościową (na przykład taki zakrzywiony Mi Surface Display), ale inne, jak choćby Mi Display, to raczej peryferia dla mniej wymagających i… oszczędnych. Najnowszy sprzęt Xiaomi z tej kategorii nie odróżnia się mocno od swojego poprzednika – również cenowo.

Xiaomi Mi Display 1A dysponuje 23,8-calowym wyświetlaczem IPS, działającym w rozdzielczości 1920×1080 pikseli. Szczytowa wartość częstotliwości odświeżania ekranu to 60 Hz. Matryca ma kąt widzenia 178º i czas reakcji 6 ms.

Producent twierdzi, że maksymalna luminacja ekranu to 250 cd/m², co jest raczej nie do przeskoczenia dla budżetowych monitorów, do których zalicza się Mi Display A1. Kontrast matrycy określa się na 1000:1 i wyposażono ją w tryb zmęczonych oczu dla zminimalizowania negatywnego wpływu niebieskiego światła na nasze samopoczucie. Monitor wyposażono w tylko jeden port HDMI, co ostatecznie przypieczętowuje jego „tani” rodowód.

Cena nowego produktu Xiaomi to 699 juanów, co w przeliczeniu daje nam około 410 zł. Oczywiście gdybyśmy chcieli zakupić ten monitor, będzie nas on kosztował więcej niż ta kwota, po doliczeniu podatków i tak dalej. Ale nawet wtedy nie byłby to zakup rujnujący budżet. Widocznie poprzednia generacja podstawowego monitora Xiaomi musiała się sprawdzić, skoro firma zdecydowała się zaprezentować jej poprawioną wersję.

źródło: item.mi.com dzięki notebookcheck.com

