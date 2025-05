Philips udoskonala Ambilight. Zachwyci jeszcze bardziej

Jak nietrudno się domyślić, do gry wkraczają dwie samogłoski, tworzące skrót, który przewija się obecnie przez co drugi technologiczny news. Tak, Philips wzbogaca system Ambilight o AI, czyli sztuczną inteligencję.

Ambilight Plus, czyli światełka na sterydach

Ambilight, czyli LED-owa technologia odpowiedzialna za tworzenie wielokolorowego spektaklu na ścianie za ekranem, od dwóch dekad pozostaje jednym z największych atutów telewizorów Philips. Sprawia, że obraz nie ogranicza się tylko do ekranu, lecz niejako przelewa się przez jego ramę, zapewniając świetne wrażenia. Kto raz oglądał w ten sposób filmy, często nie chce potem wracać do tradycyjnej formy.

W 2024 roku zadebiutował Ambilight Plus, w którym Philips – a właściwie TP Vision, czyli producent telewizorów tej marki – zwiększył zagęszczenie diod LED i wprowadził nowe algorytmy. Dzięki temu świetlny seans był jeszcze lepiej zsynchronizowany z obrazem, a do tego bardziej dynamiczny, bo liczba stref świecenia wzrosła do 192.

Philips Ambilight Plus z AI (fot. Philips/TP Vision)

Philips wzbogaca system Ambilight o AI

Teraz producent stawia kolejny krok naprzód, robiąc użytek ze sztucznej inteligencji. Dzięki AI telewizor z Ambilight w czasie rzeczywistym analizuje każdą scenę, rozpoznając typ treści (np. film akcji, transmisja sportowa lub koncert muzyki klasycznej), a następnie dostosowuje sposób świecenia. Optymalizuje kolory i tryb działania (bardziej energiczny albo też subtelniejszy).

Sztuczna inteligencja bierze również pod uwagę poziom jasności w pomieszczeniu. Na tej podstawie dobiera jasność obrazu, jak i intensywność Ambilight, w efekcie czego oczy mają się zbytnio nie męczyć, a zużycie energii – pozostawać na możliwie niskim pułapie. Co ważne, całe to przetwarzanie odbywa się lokalnie, więc nie ma obaw o naruszanie prywatności.

Philips Ambilight Plus z AI (fot. Philips/TP Vision)

System Ambilight jest dostępny w szerokiej gamie telewizorów Philips: od podstawowej serii The One, przez średniopółkowe modele The Xtra z technologią QD Mini LED, aż po topowe urządzenia z panelami OLED.

Chociaż oficjalnie system ten jest zarezerwowany dla telewizorów marki Philips, to istnieją także sposoby, by to obejść. Na przykład niedawno wprowadzony do sprzedaży WiZ HDMI Sync Box pozwala wzbogacić telewizor o Ambilight (a właściwie coś w tym stylu).