Możemy sobie jeszcze poczekać na tablet Galaxy Tab S7 FE. Samsung ma problemy z dostawami podzespołów

Premiera tabletu Samsung Galaxy Tab S7 FE już się odbyła. Jak dotąd, nie otrzymaliśmy jednak dokładnych informacji dotyczących jego wprowadzenia do sprzedaży, mimo że niektórzy naprawdę na niego czekają.

Galaxy Tab S7 FE z opóźnioną dystrybucją

Pod koniec ubiegłego miesiąca, podczas prezentowania informacji o tablecie Galaxy Tab S7 FE, Samsung przekazał tylko, że urządzenie będzie można kupować na wybranych rynkach od czerwca. I rzeczywiście tak się stało – zgodnie z dostępnymi danymi, sprzęt można już zamawiać, ale jak na razie, jedynie w Rosji. Jeśli wierzyć doniesieniom z Korei Południowej, minie jeszcze co najmniej miesiąc, zanim tablet trafi do sprzedaży w innych regionach. Skąd takie problemy?

Serwis Sammobile powołuje się na wieści z łańcucha dostaw Samsunga i wskazuje na to, że w związku z globalnymi niedoborami podzespołów oraz pogorszeniem się sytuacji epidemicznej w Wietnamie, firma musi liczyć się z opóźnieniami w produkcji. To właśnie w Wietnamie zlokalizowane są kluczowe fabryki Samsunga. Sytuacja komplikuje się więc bardzo szybko i coraz mniej rzeczy idzie po myśli firmy. Kiedy więc spodziewać się Galaxy Tab S7 FE? Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, tabletu powinniśmy się doczekać w lipcu.

Sprzęt zapowiada się całkiem dobrze pod względem specyfikacji. Urządzenie ma ekran o przekątnej 12,4 cala, procesor Qualcomm Snapdragon 750G, 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej. Przy baterii o pojemności 10090 mAh może to być naprawdę przyjemny sprzęt do użytkowania, w sam raz dla osób nie chcących wydawać fortuny na najwyższe modele, ale wciąż wymagający od tego typu urządzenia sprawnego działania. Niestety, negatywnych informacji o Galaxy Tab S7 FE ostatnio przybywa – dopiero co dowiedzieliśmy się, że tablet nie będzie aktualizowany każdego miesiąca, a raz na kwartał.

Nie tylko tablety mają problemy

Oczywiście niedobór chipów na rynku dotyka nie tylko segmentu smartfonów. Przykładowo, na różnych rynkach smartfony Galaxy A52 i Galaxy A72 debiutowały po czasie, bo pojawiły się problemy z dostawami.