Tak wygląda wersja Lite „najlepszego tabletu z Androidem”

Ponieważ na Galaxy Tab S6 trzeba wydać jakieś 2800 zł, wielu daruje sobie zakup flagowego tabletu Samsunga i czeka na jego „lżejszą” (a co za tym pójdzie – tańszą) wersję. Teraz wiemy, jak będzie on dokładnie wyglądał i znamy jego specyfikację.

Informacje o Samsungu Galaxy Tab S6 Lite pojawiają się w internecie od jakiegoś miesiąca. Jego premiera nie będzie jednak wielkim, medialnym wydarzeniem. Producent elektroniki z Korei Południowej przyzwyczaił nas bowiem, że tablety nie są przedmiotem ani szumnych zapowiedzi, ani tym bardziej hucznych prezentacji. Wprawni poszukiwacze nowinek i przecieków są jednak w stanie zgromadzić dane także i o takich produktach, dzięki czemu my możemy je Wam przekazać.

Specyfikacja Samsunga Galaxy Tab 6 Lite

Już po pierwszych doniesieniach o wersji Lite flagowego tabletu Samsunga można było wnioskować, że będzie on w pewnych kwestiach bliski projektowi mocarnego „starszego brata”. I rzeczywiście, gdyby rzucić okiem na świeże grafiki produktowe, to staje się oczywiste, że cechy rozpoznawcze urządzenia nasuwają skojarzenia z Galaxy Tab 6. Główne różnice wynikają z zastosowania innego modułu aparatu głównego czy braku specjalnego miejsca na rysik S-Pen z tyłu obudowy, choć obiecano wsparcie dla tego akcesorium.

Wyliczmy więc kluczowe informacje o tablecie Samsung Galaxy S6 Lite:

10,4-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2000×1200 pikseli

procesor Exynos 9611 (czyli ten sam, co w smartfonach Galaxy M21 czy Galaxy A51)

4 GB RAM

64 GB/128 GB pamięci wewnętrznej

slot na kartę microSD

LTE (w jednym z wariantów)

Bluetooth 5.0

aparat główny 8 Mpix

aparat przedni 5 Mpix

port słuchawkowy

głośniki AKG

USB typu C

bateria 7040 mAh

system Android 10 z nakładką One UI 2.0

Źródła wskazują, że cena nowego tabletu Samsunga może zbliżyć się do 400 euro, co w najgorszym dla nas wypadku będzie oznaczać kwotę ponad 1800 zł. To całkiem prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę, że cena Samsunga Galaxy Tab S5e, którego można uznać za poprzednika Galaxy Tab S6 Lite, wynosiła na początku 1799 zł (za wersję Wi-Fi).

Można swobodnie zakładać, że skoro Galaxy Tab S6 Lite przeszedł już certyfikację w FCC (amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności), to jego wprowadzenie do sklepów będzie miało miejsce w najbliższych tygodniach. W międzyczasie możemy przyjrzeć się mu bliżej dzięki wykopanym w sieci grafikom.

źródło: Sammobile

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!