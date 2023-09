Nowy producent wchodzi na rynek tabletów. Ten sprzęt może zaskoczyć

Chociaż zazwyczaj tablet to urządzenie, które nie budzi zbyt dużych emocji, ponieważ niezależnie od producenta oferuje on podobne podzespoły i funkcje, to jednak zdarzają się wyjątki. Jednym z nich jest Purism Librem 11, który na pokładzie ma m.in. 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej i autorski system operacyjny. Co dokładnie oferuje ten sprzęt?

Tablet z innej beczki

Zacznijmy od tego, co najważniejsze w przypadku tabletów. Producent wyposażył swoje pierwsze tego typu urządzenie w sporej wielkości, bo 11,5-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED. Ekran oferuje rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli oraz częstotliwości odświeżania na poziomie 60 Hz.

Pod maską Purism Librem 11 znalazł się procesor Intel N5100. Jest to czterordzeniowa jednostka, która jest w stanie rozpędzić się do maksymalnie 2,89 GHz. Za grafikę odpowiedzialny jest układ Intel UHD Graphics. Chipset współpracuje w tym modelu z 8 GB RAM oraz imponującą 1 TB wbudowaną pamięcią wewnętrzną NVMe (Kingston KC3000). Gdyby komuś było jednak mało miejsca na dane, to urządzenie oferuje także możliwość rozszerzenia go za pomocą kart microSD.

Na tylnym panelu tabletu producent umieścił 5 Mpix aparat główny, z kolei kamerka do selfie ma jedynie 2 Mpix. Urządzenie zostało wyposażone także w moduł Wi-Fi 6, dwa wejścia UBS 3.1, [prt audio jack 3,5, a także czytnik linii papilarnych. Za dostarczanie energii do podzespołów Purism Librem 11 odpowiada akumulator o pojemności 3500 mAh. Tablet pracuje na autorskim systemie PureOS, opartym na jednej z dystrybucji Linuxa – Debianie.

Purism Librem 11 (źródło: purism)

Trzeba przyznać, że specyfikacja tego urządzenia to przedziwna mieszanka, która z jednej story może zachwycić, a z drugiej zaskoczyć – niekoniecznie pozytywnie. Z jednej strony mamy tutaj przecież wyświetlacz AMOLED, 1 TB wbudowanej pamięci, a z drugiej jedynie 4 rdzeniowy procesor i niewielki akumulator. Sam jestem ciekaw, jak ten sprzęt będzie sprawować się w codziennym użytkowaniu.

Akcesoria, cena i dostępność Purism Librem 11

Tablet dostępny jest w jednej, szarej wersji kolorystycznej. Jego wymiary to 264 mm x 172 mm x 6 mm, a waga wynosi 560 g. Urządzenie dostępne jest na amerykańskim rynku, a jego zakup możliwy jest przez stronę internetową producenta. Purism Librem 11 został wyceniony na 999 dolarów, czyli równowartość 4338 złotych.

Cena tabletu nie należy do najniższych, jednak w zestawie oprócz tabletu klient otrzyma również akcesoria, które znacznie zwiększają funkcjonalność tego sprzętu. Chodzi tutaj o etui z klawiaturą, która podłączana jest do tabletu przez USB oraz rysik z 4096 poziomami nacisku i rozpoznawaniem pochylenia. Nie ma w tym momencie informacji, czy urządzenie zadebiutuje na innych rynkach.