Motorola coraz mocniejsza na rynku tabletów – wkrótce premiera moto tab g62

Chociaż jeszcze jakiś czas temu wydawało się że Motorola całkowicie odejdzie od produkcji tabletów, to jednak po kilku latach przerwy marka zaprezentowała moto tab g20, a następnie moto tab g70. Teraz Motorola potwierdziła datę premiery nowego tabletu – moto tab g62.

Reklama

Wygląd i ekran

Urządzenie trafi do sprzedaży w Indiach już 17 sierpnia. W serwisie aukcyjnym flipkart jest już dostępna strona produktu, dzięki której znamy już jego wygląd oraz specyfikację.

Nowy tablet Motoroli ma wymiary 251,2 x 158,8 x 7,45 mm, a jego waga wynosi dokładnie 465 g. Zdjęcia przedstawiające sprzęt potwierdzają, że nadchodzące urządzenie trochę różni się od poprzednich tabletów tej marki. Moto tab g62 ma wąskie ramki z wokół wyświetlacza i metaliczny, dwukolorowy tył.

Nad ekranem, na środku urządzenia, znajdziemy przedni aparat o rozdzielczości 8 Mpix. Z kolei z tyłu znajduje się pojedynczy obiektyw 8-megapikselowego aparatu z autofocusem. Dodatkowo na bokach urządzenia znajdują się w sumie 4 głośniki, które mają odtwarzać dźwięk Dolby Atmos. Tablet będzie również wyposażony w gniazdo audio jack 3,5 mm.

Motorola moto tab g62 (źródło: flipkart.com)

Nadchodzący moto tab g62 został wyposażony w ekran LCD IPS o przekątnej 10,6 cala. Urządzenie oferuje wyświetlanie treści w rozdzielczości 2K. Dodatkowo tablet został wyposażony w specjalny tryb czytania, a wyświetlacz ma funkcję ochrony oczu z certyfikatem TUV.

Motorola moto tab g62 (źródło: flipkart.com)

Co kryje się w środku moto tab g62?

Nowy tablet Motoroli będzie mieć „pod maską” procesor Qualcomm Snapdragon 680. To 8-rdzeniowy chipset, wytwarzany w 6-nanometrowej technologii. Ma 4 rdzenie Cortex-A73 2400 MHz i 4 rdzenie Cortex-A53 1800 MHz. W moto tab g62 będzie on wspomagany przez 4 GB pamięci RAM i układ graficzny Adreno 610. Fabrycznie, tablet oferuje użytkownikom 128 GB wbudowanej pamięci, jednak można ją rozszerzyć aż do 1 TB za pomocą kart microSD. Tablet będzie pracować w oparciu o system operacyjny Android 12. Oficjalna konfiguracja potwierdziła więc sporą część nieoficjalnych informacji, które wcześniej pojawiały się o tym urządzeniu.

Bateria w nowym moto tab ma pojemność 7700 mAh. Do urządzenia producent dołączą ładowarkę obsługującą szybkie ładowanie o mocy 20 W, za pomocą której naładujemy baterię przez port USB typu C.

Na pokładzie jest też oczywiście WiFi (2,4 GHz i 5 GHz), moduł GPS oraz Bluetooth w wersji 5.0. Tablet będzie dostępny w dwóch wersjach: moto tab g62 oraz moto tab g62 4G – jedyna różnica w specyfikacji obu wersji to właśnie wyposażenie urządzenia w moduł 4G lub jego brak.

Nie jest jeszcze znana oficjalna cena tabletu, ale przewiduje się że będzie on kosztować około 15 000 IRN (równowartość ~870 złotych). Nie wiadomo również czy i kiedy tablet trafi na inne rynki.