Nowy tablet Lenovo Yoga Pad Pro ma microHDMI, więc posłuży jako zewnętrzny wyświetlacz!

Oto jeden z najbardziej praktycznych tabletów ostatnich miesięcy – Lenovo Yoga Pad Pro. Jego unikatową cechą jest port microHDMI, dzięki któremu uczynimy z 13-calowego urządzenia zewnętrzny wyświetlacz.

Nowa odsłona linii tabletów Yoga

Tablety Lenovo Yoga mają pewną charakterystyczną cechę: akumulator zlokalizowany w walcowatej podstawie urządzenia, od którego odchodzi podpórka, umożliwiająca postawienie tabletu bez użycia dodatkowego etui.

Reklama

Najnowszy przedstawiciel tabletów z tej rodziny, Yoga Pad Pro, również odziedziczyła ten rozpoznawalny element. Co ważne, na jednym z końców walca ma port USB typu C, a na drugim – gniazdo microHDMI. I to jest kluczowa rzecz w całej specyfikacji urządzenia, bo możliwość podłączenia tabletu do innych sprzętów przez HDMI otwiera przed użytkownikiem całą masę możliwości.

Może on na przykład użyć Yoga Pad Pro jako rozszerzenia pulpitu Windowsa 10 w komputerze lub wykorzystać 13-calowy wyświetlacz jako zewnętrzny ekran dla konsoli Nintendo Switch – wszystkie chwyty dozwolone!

Obraz ukazywany na wspomnianym wyświetlaczu, będzie charakteryzował się bardzo dobrymi parametrami. Panel LCD LTPS ma rozdzielczość 2160 x 1350 pikseli, 100-procentowe pokrycie palety kolorów sRGB oraz obsługuje HDR10 i Dolby Vision, i świeci z jasnością 400 nitów. Świetna sprawa!

Specyfikacja? Jest za co chwalić

Lenovo Yoga Pad Pro zyskał mocny procesor Qualcomm Snapdragon 870, 8 GB RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci wewnętrznej (UFS 3.0). To praktycznie ucina wszelkie pytania dotyczące wydajności – w segmencie tabletów to absolutna czołówka.

W walcowatej części dolnej ukryto baterię o pojemności 10200 mAh, która wystarcza na ponad 12 godzin odtwarzania wideo lub 8 i pół godziny ciągłego wyświetlania treści. Po bokach znajdują się aż cztery głośniki JBL z komorami 5 cm³, o łącznej mocy 9 W (2x 2,5 W i 2x 2 W), obsługujące standard Dolby Atmos.

Od strony łączności, mamy Wi-Fi 6 (2×2 MIMO) i Bluetooth 5.2. Tablet ma tylko jedną kamerkę – przednią (8 Mpix), połączoną z czujnikiem 3D ToF, który służy do szybkiego rozpoznawania twarzy.

Plecki Yoga Pad Pro pokryte są Alcantarą, zaś podpórkę wykonano ze stali nierdzewnej. Całość waży 830 g. Tablet wyceniono na 3300 juanów (~1890 złotych). Czekamy na informacje o europejskiej premierze!