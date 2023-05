Nowy gracz na rynku. iQOO pokazuje swój pierwszy tablet (i kilka innych urządzeń)

Chiński producent smartfonów iQOO jest już kolejnym, który zdecydował się na wejście na rynek tabletów i oficjalnie zaprezentował swoje pierwsze urządzenie tego typu. To jednak nie wszystkie nowości. Firma pokazała też nowe smartfony i słuchawki.

Pierwszy tablet iQOO oficjalnie

Częstym zarzutem w stosunku do tabletów jest fakt, że producenci traktują je jak urządzenia drugiej kategorii, umieszczając w nich np. przestarzałe procesory lub inne mniej wydajne podzespoły. O tym nie możemy mówić w przypadku iQOO Pad, który zdaje się być mocnym zawodnikiem wśród tanich tabletów.

Producent wyposażył urządzenie w sporych rozmiarów, 12,1-calowy wyświetlacz. Co prawda, jest on wykonany w technologii LCD, ale może pochwalić się rozdzielczością 2,8K, częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 144 Hz, HDR 10 oraz jasnością do 600 nitów. Wyświetlacz ma też dość nietypowe proporcje, które wynoszą 7:5. Ponadto otrzymał certyfikat ochrony wzroku TÜV Rheinland.

Motorem napędowym iQOO Pad jest procesor MediaTek Dimensity 9000+, który współpracuje z 8 GB lub 12 GB RAM. Z kolei za grafikę odpowiedzialny jest układ Mali-G710. Klienci do wyboru mają także trzy warianty wbudowanej pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 3.1: 128 GB, 256 GB oraz 512 GB.

iQOO Pad (źródło: iQOO)

Tablet nie ma się też czego wstydzić jeśli chodzi o aparaty. Główna jednostka to 13 Mpix sensor z przysłoną f/2.2, którym można rejestrować wideo w jakości 4K. Wspiera go 2 Mpix aparat przeznaczony do zdjęć makro. Z kolei selfie jego użytkownicy mogą wykonać 8 Mpix przednią kamerką. Warto dodać, że na pokładzie urządzenia znalazły się jeszcze moduły Bluetooth 5.3 oraz NFC.

Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 10000 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 44 W. Producent deklaruje, że urządzenie może pozwolić na 14 godzin oglądania filmów na jednym ładowaniu.

iQOO oferuje też dedykowane akcesoria do swojego tabletu. Ciężko nie odnieść wrażenia, że chiński producent, przygotowując swój rysik mocno inspirował się Apple Pencil. iQOO Pencil ładuje się w dokładnie taki sam sposób i całkiem podobnie wygląda. Obsługuje on jednak też funkcje głosowe. Dostępne jest także dedykowane etui z klawiaturą, które znacznie rozszerza funkcjonalność tego sprzętu.

iQOO Pad został wprowadzony na chiński rynek i jest dostępny w jednym kolorze, za to w czterech wariantach:

8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej – 2599 juanów (~1530 złotych),

8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej – 2899 juanów (~1710 złotych),

12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej – 3199 juanów (~1890 złotych),

12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej – 3499 juanów (~2065 złotych).

iQOO Pad (źródło: iQOO)

iQOO Neo 8 i Neo 8 Pro

Wraz z premierą tabletu na chińskim rynku zadebiutowały dwa nowe, ciekawe smartfony ze średniej półki. Warto również poświecić chwilę, by przyjrzeć się bliżej ich specyfikacji. Czy równi się od siebie model podstawowy oraz ten z dopiskiem „Pro”? Najprościej będzie to porównać za pomocą tabeli.

Model: iQOO Neo 8 iQOO Neo 8 Pro Wyświetlacz 6,78 cala, AMOLED, rozdzielczość 1,5K, odświeżanie 144 Hz, jasność szczytowa 1400 nitów 6,78 cala, AMOLED, rozdzielczość 1,5K, odświeżanie 144 Hz, jasność szczytowa 1400 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 MediaTek Dimensity 9200+ RAM 12 GB / 16 GB 16 GB Pamięć wewnętrzna 256 GB / 512 GB (UFS 3.1) 256 GB / 512 GB (UFS 4.0) Aparat 50 Mpix sensor Samsung GN5, wielość matrycy 1/1,57″, przysłona f/1.88, OIS, 2 Mpix aparat do pomiaru głębi z przysłoną f/2.4, 16 Mpix aparat do selfie z przysłoną f/2.45 50 Mpix sensor Sony IMX866V, przysłona f/1.88, OIS, 8 Mpix sensor połączony z ultraszerokokątnym obiektywem z przysłoną f/2.4, 16 Mpix aparat do selfie z przysłoną f/2.45 Bateria 5000 mAh z 120 W ładowaniem 5000 mAh z 120 W ładowaniem System Android 13 z nakładką Origin OS 3 Android 13 z nakładką Origin OS 3 Moduły 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3

iQOO Neo 8 iQOO Neo 8 Pro

Smartfony występują w trzech wariantach kolorystycznych: pomarańczowej ze skórzanym wykończeniem, niebieskim oraz czarnym, ze szklanym wykończeniem. Ceny obu modeli kształtują się następująco:

iQOO Neo 8: 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej – 2499 juanów (~1475 złotych), 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej – 2799 juanów (~1650 złotych), 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej – 3099 juanów (~1830 złotych).

iQOO Neo 8 Pro: 16 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej – 3299 juanów (~1950 złotych), 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej – 3599 juanów (~2120 złotych).



Ostatnia nowość producenta, czyli słuchawki

Firma zaprezentowała także nowy model swoich bezprzewodowych słuchawek dousznych iQOO TWS Air Pro. Pchełki charakteryzują się niewielką wagą, która wynosi po 4 gramy. Urządzenie oferuje aktywną reedukację szumów, a także panoramiczny dźwięk 3D.

iQOO TWS Air Pro (źródło: iQOO)

Producent chwali się, że iQOO TWS Air Pro wyróżniają się niskim opóźnieniem dźwięku, które może wynosić do 88 ms. Za wysoką jakość odtwarzanej muzyki dba 14,2 mm przetwornik. Jeśli chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu, to iQOO deklaruje, że słuchawki są w stanie pracować do 6 godzin, a dzięki wykorzystaniu etui ładującego czas ten można wydłużyć nawet do 30 godzin.

Słuchawki występują w dwóch wariantach kolorystycznych szarnym i czarnym, a ich cena ustalona została na 299 juanów (~176 złotych).