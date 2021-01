Ależ ten tablet świetnie wygląda! Można się zakochać od pierwszego wejrzenia

Naprawdę nieczęsto zdarza się, aby jakiś sprzęt zrobił na mnie aż takie wrażenie już przy pierwszym spojrzeniu. Chuwi HiPad Plus to się jednak udało, aż chce się krzyknąć kultowe „shut up and take my money”. Czy jednak specyfikacja idzie w parze z atrakcyjnym designem i ile będzie to wszystko kosztowało?

W Chuwi HiPad Plus można się zakochać od pierwszego wejrzenia

Design Chuwi HiPad Plus jest bardzo minimalistyczny i być może właśnie dlatego robi takie wrażenie. Na przygotowanych przez producenta grafikach widać, że ramki dookoła ekranu są całkiem wąskie, aczkolwiek te boczne są trochę szersze, dzięki czemu powinno się pewniej trzymać tablet bez obaw o to, że coś przypadkowo się dotknie wnętrzem dłoni. Z kolei tył to płaska jak deska płachta metalu z jedynie małym „akcentem” w postaci aparatu z diodą doświetlającą w lewym górnym rogu.

źródło: Banggood

Nietrudno jednak dopatrzeć się podobieństwa do tabletów Apple. Chuwi HiPad Plus bardzo mocno przypomina iPada Air 2020 i na pewno nie jest to przypadek, bo chińskie marki tego pokroju często „inspirują się” produktami giganta z Cupertino. Czy to dobrze, czy źle – odpowiedzcie sobie sami.

Co zaoferuje Chuwi HiPad Plus oprócz atrakcyjnego designu?

Tablet ten na pewno będzie się dobrze sprzedawał, bo wygląda tak, ze aż chce się go kupić. Czy jednak w parze z atrakcyjnym designem idzie specyfikacja? W większości tak.

Specyfikacja Chuwi HiPad Plus obejmuje m.in. wyświetlacz IPS o przekątnej 11 cala i rozdzielczości 2176×1600 pikseli, aparaty 13 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie, akumulator o pojemności 7300 mAh oraz system operacyjny Android 10. Tablet ma wymiary 248,3×179,5×6,95 mm i waży 505 gramów.

źródło: Banggood

We wnętrzu Chuwi HiPad Plus znajduje się też ośmiordzeniowy (4x ARM Cortex-A73 + 4x ARM Cortex-A53; 12 nm) procesor MediaTek MT8183V/A 2,0 GHz z układem graficznym Mali-G72 MP3 700 MHz i akceleratorem AI oraz 4 GB LPDDR4 RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu eMMC. Jest także slot na kartę microSD (do 128 GB).

Łączność w tablecie zapewniają Bluetooth 4.2 oraz WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz). Nie ma natomiast ani GPS, ani 4G LTE, ale jest za to obsługa USB OTG (port USB-C). Ponadto użytkownicy dostaną do dyspozycji dwa głośniki o mowy 1 W każdy.

źródło: Banggood

Cena Chuwi HiPad Plus, dostępność

Tablet został już umieszczony w ofercie sklepu Banggood, gdzie widnieje przy nim cena 269,99 USD (równowartość ~1000 złotych). Nie ma jednak pewności, że taka będzie finalnie, ponieważ sprzedaż rozpocznie się „wkrótce” (ale jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku).

Według mnie, mimo że Chuwi HiPad Plus wygląda jak tablet klasy premium, 1000 złotych to trochę za dużo. Gdyby specyfikacja obejmowała więcej RAM (co najmniej 6 GB) oraz moduł GPS i modem LTE, wówczas można by było rozważyć zakup tego urządzenia. W tej sytuacji bardziej jednak traktuję ją jak przyjemną dla oka ciekawostkę.