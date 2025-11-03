Ta promocja przekona Cię do zakupu Samsunga. Mega kumulacja!

Promocja, o której zaraz przeczytasz, zdecydowanie może zachęcić Cię do zakupu sprzętu Samsunga. Oferta obejmuje smartfony, smartwatche i tablety producenta z Korei Południowej.

Promocja na smartfony, smartwatche i tablety Samsunga

To świetny moment na zakup sprzętu Samsunga, ponieważ mamy do czynienia z kumulacją promocji. Wciąż bowiem obowiązuje promocja, w ramach której można otrzymać smartwatch Samsung Galaxy Watch 7 Bluetooth 40 mm w kolorze zielonym po zakupie smartfona Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, Samsung Galaxy Z Flip 7 lub Samsung Galaxy Z Fold 7.

Od dziś natomiast obowiązuje nowa promocja, dzięki której otrzymacie zwrot części pieniędzy po zakupie wybranych urządzeń producenta z Korei Południowej. Lista jest naprawdę długa – jest z czego wybierać:

Promocja ze zwrotem obejmuje urządzenia, kupione do 16 listopada 2025 roku i aktywowane do 23 listopada 2025 roku. Smartwatch w prezencie dodawany jest natomiast do smartfonów, kupionych do 9 listopada 2025 roku.

Po zakupie urządzenia w sklepie Samsunga zwrot zostanie przekazany na kartę, którą trzeba dodać do Samsung Pay. Jeśli natomiast kupicie sprzęt w innych sklepach, otrzymacie go na wskazane przez Was konto bankowe. Zanim jednak to zrobicie, przeczytajcie o kodach rabatowych, o których piszemy poniżej.

Regulamin promocji cashback (PDF)

Kody rabatowe na smartwatche Samsunga

Tak się składa, że mamy dla Was kod rabatowy, który obniży cenę smartwatcha Samsung Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic i Galaxy Watch Ultra 2025. Po wpisaniu kodu KASIA300 kwota do zapłaty obniży się o 300 złotych. Kod jest ważny do 9 listopada 2025 roku.

Możecie również skorzystać z kodu ZDROWIENA5, który obniży wartość koszyka o 5%. Oba kody możecie wykorzystać wyłącznie w sklepie Samsunga. I tak, da się użyć obu podczas jednych zakupów.

Gdzie kupić? Recenzja Samsung Galaxy Watch 8 Classic ok. 1869 zł Samsung Zawiera linki afiliacyjne.