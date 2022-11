Lubicie prezenty? W T-Mobile mają dla Was zdrapki z niespodzianką

Nie liczy się rozmiar, ani cena – sam gest wręczania prezentów ma znaczenie. W T-Mobile uznano, że w przedświątecznym czasie warto podzielić się z Wami odrobiną dobra.

Prezenty od T-Mobile

Choć Black Friday już za nami, a Cyber Monday powoli dobiega końca, nie oznacza to, że okres kupowania prezentów właśnie minął. Niektórzy jeszcze nie wybrali idealnego podarku dla swoich bliskich, inni pozostali nieufni listopadowym promocjom i czekają na oferty przygotowane na ostatni miesiąc w roku. W tym prezentowym okresie również T-Mobile chce wam coś podarować.

Magenta Love to zakładka w aplikacji T-Mobile dedykowana osobom ciekawym, co dzieje się w świecie operatora komórkowego, ale nie tylko. Dla zalogowanych osób jest to również miejsce pełne specjalnych ofert, benefitów oraz okazji od partnerów sieci. Tam znajdziecie filmy oferowane w usłudze telewizyjnej Magenta TV czy streamingi z koncertów.

Ostatnią, być może najważniejszą funkcją Magenta Love jest dostęp do specjalnych konkursów z nagrodami. Warto tu wspomnieć chociażby o 100 rozdanych telefonach T-Phone Pro 5G czy telewizorach oraz zestawach kibica przygotowanych na konkurs zorganizowany w związku z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w Katarze. Od dziś jest to dla Was także źródło prezentów od operatora. Pierwszy z nich powinien być dostępny dla was już dziś pod zdrapką. Kolejne niespodzianki będą na Was czekać co tydzień w tym samym miejscu, ale jakie to będą prezenty, to wie już tylko magentowy operator.

W chwili pisania artykułu zdrapki jeszcze nie było, ale miejmy nadzieję, że jest na co czekać (Bartosz Kaja / Tabletowo.pl)

Gdzie znajdziecie wspomnianą zakładkę? Od razu po wejściu do aplikacji „Mój T-Mobile” znajdziecie na dolnym pasku serduszko podpisane „Magenta”. To właśnie tam klienci operatora znajdą zdrapki z prezentami.

Zachęcamy więc do zdrapkowania i przyjęcia ciepło prezentów od T-Mobile.